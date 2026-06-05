पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर अटकलें तेज हैं. बुधवार (3 जून) को कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद चर्चा में तेजी आई. उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके हैं. वे हमारे संपर्क में हैं और हमसे बात कर सकते हैं.

भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में अमरिंदर सिंह ने कहा था- 'मैं जहां हूं वहीं सफल होना चाहता हूं यानी अपनी पार्टी में.'

राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप

इस बीच गुरुवार को केवल सिंह ढिल्लों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला. केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से राज्य में तीखी राजनीतिक बयानबाजी छिड़ गई.

आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इस कदम को लेकर एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. केवल सिंह ढिल्लों कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, जिन्होंने बरनाला निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में 2012 से 2017 तक कार्य किया. ढिल्लों 4 जून 2022 को बीजेपी में शामिल हुए.

ढिल्लों को अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम मान ने साधा निशाना

ढिल्लों को राज्य बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने एक पराजित नेता को पुरस्कृत किया है. साथ ही उन्होंने राज्य इकाई के कई वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधा.

उन्होंने ढिल्लों पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी बार-बार की चुनावी हार का जिक्र किया और सुनील जाखड़ और रवनीत सिंह बिट्टू सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के प्रति 'सहानुभूति' व्यक्त की, जिसे उन्होंने 'अपमान' करार दिया.

सीएम मान ने केवल सिंह ढिल्लों पर कसा तंज

सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए सीएम मान केवल सिंह ढिल्लों पर तंज कसा. उन्होंने लिखा कि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता केवल सिंह ढिल्लों को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई. बरनाला की जनता ने उन्हें 2017, 2019 और 2024 में हराया था. सुनील जाखड़ के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर रवनीत बिट्टू, मनप्रीत बादल, फतेहजंग बाजवा, तरुण चुघ और अश्वनी शर्मा को इस अपमान को सहने की शक्ति दे.

बता दें कि पंजाब बीजेपी द्वारा केवल सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष बनाए जाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज चल रहे हैं. कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि वह ढिल्लों की ताजपोशी से खुश नहीं हैं. हलांकि पंजाब बीजेपी के नेता नाराजगी की बातों को खारिज कर रहे हैं.

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