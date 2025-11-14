'लोग झूठे वादे नहीं, असली काम और विकास चाहते हैं', बिहार में BJP की प्रचंड जीत पर बोले अनिल विज

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शानदार जीत के करीब पहुंचने के बीच, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार (14 नवंबर) को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अनिल विज ने कहा कि इस चुनाव से जो सबसे बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, वह यह है कि लोग अब केवल विकास चाहते हैं, झूठे वादे नहीं.

हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “बिहार चुनाव ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि लोग झूठे वादे नहीं, बल्कि असली काम और विकास चाहते हैं.”

मोदी की नीतियों और शाह की रणनीति को दिया श्रेय

उन्होंने इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दिया. विज ने दावा किया कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकासोन्मुखी नीतियों को पूरी तरह स्वीकार किया है और उसी पर अपना विश्वास जताया है.

इसके साथ ही, उन्होंने अमित शाह की चुनावी रणनीति की भूरि-भूरि प्रशंसा की और उन्हें "इस युग का चाणक्य" करार दिया. विज ने कहा कि बिहार चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने जीत में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई.

सीएम नीतीश की साफ छवि को भी सराहा

अनिल विज ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि साफ छवि वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लोगों ने एक बार फिर (2025 के चुनाव का संदर्भ) स्वीकार किया है और एनडीए गठबंधन पर अपना भरोसा कायम रखा है.

गौरतलब है कि बिहार राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में, भाजपा के नेतृत्व वाला राजग 180 से ज्यादा सीटों पर प्रभावशाली बढ़त बनाए हुए है, जो एक बड़ी और निर्णायक जीत की ओर स्पष्ट इशारा है.