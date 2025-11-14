हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास

Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास

Haryana Air Pollution: गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड से पढ़ाई के निर्देश दिए हैं. अभिभावकों को ऑनलाइन विकल्प मिलेगा.

By : आईएएनएस | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने एक बार फिर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर गुरुग्राम में हवा की स्थिति बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार (13 नवंबर) को अहम फैसला लेते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 'हाइब्रिड मोड' में संचालित करने का निर्देश जारी किया है. यह फैसला बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है.

गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर इस निर्णय की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के चरण-3 के निर्देशों के तहत यह कदम आवश्यक हो गया था. वर्तमान में जिले की AQI स्थिति लगातार गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण छोटे बच्चों पर इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए प्रशासन ने ठोस एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अपनाने का आदेश दिया.

ऑनलाइन क्लास का विकल्प पूरी तरह अभिभावकों पर निर्भर- उपायुक्त

हाइब्रिड मोड का मतलब यह है कि कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चलेंगी. जिन अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत या स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, वे ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकेंगे. वहीं जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ऑफ लाइन कक्षाएं भी उपलब्ध रहेंगी. उपायुक्त अजय कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन क्लास का विकल्प पूरी तरह अभिभावकों पर निर्भर होगा, स्कूल किसी पर भी दबाव नहीं बनाएंगे.

सभी स्कूलों को निर्देश तत्काल प्रभाव से तैयार करें सिस्टम

जानकारी के अनुसार, इस संबंध में जारी आदेश में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से सिस्टम तैयार करें ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधा न आए. ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पर्याप्त डिजिटल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्कूलों को यह भी कहा गया है कि उपस्थिति को लेकर किसी भी छात्र पर बोझ न डाला जाए.

बच्चों को घर पर सुरक्षित पढ़ाई जारी रखना अच्छा विकल्प

गुरुग्राम के अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे समय में छोटे बच्चों को घर पर सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई जारी रखना सबसे बेहतर विकल्प है. वहीं स्कूलों ने भी प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे बिना किसी परेशानी के हाइब्रिड माध्यम को प्रभावी रूप से लागू करेंगे.

कुल मिलाकर, बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समयानुकूल और आवश्यक कदम माना जा रहा है, ताकि शिक्षा भी जारी रहे और स्वास्थ्य से समझौता भी न करना पड़े.

ये भी पढ़िए- आतंकी साजिश में लेडी डॉक्टर भी शामिल? संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर बड़ा खुलासा

Published at : 14 Nov 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
Gurugram News Hybrid Mode Haryana Education AIR Pollution HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
पंजाब
Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
राजस्थान
Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

शादी की पार्टी में दूल्हे पर LIVE अटैक !
Pune Accident: पुणे में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गाड़ियों मे लगी भीषण आग | Maharashtra | Breaking
Bihar Election: जातियों के रुझान...अनुमान या अंतिम परिणाम?| NDA | JDU | JJD | AIMIM |Chitra Tripathi
Bihar Election: बिहार का 'टाइगर' कौन? | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | BJP | JJD | PK
Sandeep Chaudhary: सत्ता के विरुद्ध लहर या 'विकास' पर मुहर? किसके साथ है बिहार? | Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आसिम मुनीर होगा PAK का CDF, अब परमाणु हथियार पर भी कंट्रोल
पंजाब
Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
राजस्थान
Anta By Election Results: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, 8 बजे आएंगे पहले रुझान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बिहार चुनाव 2025: मतगणना को लेकर कैसी है तैयारी? यहां पढ़ें पूरी डिटेल
बॉलीवुड
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टी20 कप्तान बने वरुण चक्रवर्ती, पहली बार संभालेंगे टीम की कमान
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget