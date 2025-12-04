सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प और बेहद प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स कपूर से आरती उतारते हुए दिखाई दे रहा है और उसके पास बैठा हस्की डॉग ऐसा रिएक्शन दे रहा है जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और दंग भी हैं. जैसे ही मालिक कपूर वाली आरती घुमाता है, हस्की भी उसी ताल में अपना मुंह ऊपर उठाकर लगातार हूंऊऊऊं की आवाज निकालता है और पल भर में माहौल बिल्कुल भक्तिमय बन जाता है. वीडियो देखकर अब यूजर्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में हस्की डॉग का सनातनी व्यवहार देखकर आप भी अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे.

मालिक के साथ कर्पूरगौरं आरती उतारता दिखा हस्की डॉग

वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक ध्यान से भगवान की मूर्ति के सामने कपूर जला कर कर्पूरगौरं आरती कर रहा है, इसी दौरान हस्की उसके ठीक बगल में बैठा है. आरती का डायरेक्शन बदलते ही कुत्ता भी अपने अंदाज में ‘सुर’ मिलाता है और उसके चेहरे और बैठने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे वह पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल हो गया हो. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा...सनातनी हस्की. भक्ति में डूबे जानवरों का ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई जानवरों ने आरती और पूजा में शामिल होकर इंसान की सोच से अलग व्यवहार किया है.

View this post on Instagram A post shared by Monu jangra (@go_nomad9)

यूजर्स बोले, ये तो सनातनी हस्की है

वीडियो को go_nomad9 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाषा जो भी हो, लेकिन भाव और श्रद्धा कमाल की है. एक और यूजर ने लिखा...जानवरों को भी अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सनातन धर्म में हस्की का स्वागत है.

