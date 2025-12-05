Gujarat Weather Update: गुजरात में झमाझम बारिश होने की भविष्यवाणी सामने आई है. गुजरात के जाने-माने भविष्यवक्ता अंबालाल पटेल ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि दिसंबर में राज्य में मावठ (शीतकाल में होने वाली स्थानीय वर्षा) हो सकता है. आगामी 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक राज्य में जगह-जगह मावठ होने की संभावना है. अंबालाल की मावठा की भविष्यवाणी के कारण किसानों में चिंता पैदा हो गई है. महत्वपूर्ण है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से दित्वा वावाज़ोड़ा के बाद भी गुजरात के वातावरण में बड़े पैमाने पर बदलाव देखा जा रहा है.

सुबह-रात सर्दी का अहसास

गुजरात में अभी दोहरी ऋतु चल रही है, धीरे-धीरे रात के समय और सुबह के समय सर्दी की ठंड महसूस हो रही है. दिसंबर में फिर एक बार गुजरात में मावठ होने की पूरी संभावना है. गुजरात में झमाझम मावठ होगा, राज्य में मावठा का एक और दौर आने वाला है. भविष्यवक्ता और मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि, आगामी 17 दिसंबर के आसपास राज्य में हल्की मावठा की संभावना है, जबकि 18 से 24 दिसंबर के दौरान राज्य में मावठ होने की संभावना है. 18 से 24 दिसंबर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने और बंगाल की खाड़ी में इस दौरान एक डिप्रेशन बनेगा.

फसलों और मसालों में खतरा

इसके नमी के प्रभाव के कारण और अरब सागर में हल्की नमी के कारण मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा. जिससे फिर से दिसंबर के मध्य में गुजरात में मावठ होने की संभावना रहेगी. अंबालाल पटेल ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि, मावठा को लेकर कितने फसलों पर विपरीत असर हो सकता है. खासकर जीरा जैसे फसलों, मसालों की फसलों में रोग आने की संभावना दिखाई दे रही है. तुवर जैसे फसलों में भी और कपास जैसे फसलों में मावठा का असर हो सकता है.

राज्य के अनेक भागों में ठंड आने की संभावना रहेगी. जिसमें उत्तर गुजरात, पाटन, समी, हारिज, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, गांधीनगर के भागों में ठंड आ सकती है. किसी-किसी भाग में तापमान 12 से 13 डिग्री हो सकता है. तो कच्छ के नलिया में सबसे कम तापमान घट सकता है.