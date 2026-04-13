सुरेन्द्रनगर में बहुचराजी मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, 7 की मौत

गुजरात के सुरेन्द्रनगर से भीषण सड़क हादसा सामने आया है, यहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. वहीं इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

इस घटना के संबंध में पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में हुआ है. बताया गया कि रविवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से सात लोगों की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में कुछ अन्य घायल हो गए.

बहुचराजी मंदिर जा रहे थे सभी लोग

घटना को लेकर लखतर के पुलिस निरीक्षक योगेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह घटना लखतर-विरामगाम राजमार्ग पर देर रात करीब 1.30 बजे उस समय घटी, जब तीर्थयात्रियों का एक समूह राजकोट से बहुचराजी मंदिर में दर्शन करने के लिए पैदल जा रहा था.

हादसे में दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल

उन्होंने आगे बताया कि जिले के लखतर तालुका के भास्करपारा गांव के बाहरी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया. उन्होंने बताया कि छह तीर्थयात्री और सड़क किनारे खड़े एक डंपर चालक की मौत हो गई. मृतकों में चार महिलाएं शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है.

हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रक चालक

उन्होंने कहा, “यह हादसा उस समय हुआ जब तीर्थयात्री पैदल जा रहे थे. वे बहुचराजी के एक मंदिर में पूजा करने के लिए निकले थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी.” अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं. वहीं, पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.