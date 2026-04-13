हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat News: 'मेरे बाद BJP दूसरों को...', भरूच से 7 बार सांसद रहे मनसुख वसावा ने चुनाव से लिया एग्जिट

Gujarat News: 'मेरे बाद BJP दूसरों को...', भरूच से 7 बार सांसद रहे मनसुख वसावा ने चुनाव से लिया एग्जिट

Gujarat News In Hindi: मनसुख वसावा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं. वह 1998 से आदिवासी बहुल भरूच से सांसद हैं. उन्होंने कहा कि भरूच की सीट के सामान्य होने के बावजूद, बीजेपी ने मुझे चुनाव जीतने में मदद की.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात से लोकसभा सांसद मनसुख वसावा ने रविवार  (1को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी भरूच सीट के लिए अन्य उम्मीदवारों को मौका देना चाहिए। इससे यह संकेत मिलता है कि वसावा भविष्य में संसदीय चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं।

सात बार भाजपा से सांसद रह चुके मनसुख वसावा 2014 से 2016 के बीच जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री भी रहे। वसावा ने मीडिया से कहा, 'भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब उसे मेरी जगह अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।'

आदिवासी नेता हैं  मनसुख वासावा

मनसुख वसावा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। वह 1998 से आदिवासी बहुल भरूच से सांसद हैं। उन्होंने कहा, 'भरूच की सीट के सामान्य होने के बावजूद, भाजपा ने मुझे चुनाव जीतने में मदद की है। मुझे अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका देना चाहिए और पार्टी को भी इस दिशा में सोचना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, जो युवाओं को प्राथमिकता देती है। वसावा ने कहा, ‘‘इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी जगह पर पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार का चयन करे। उनका कहना है वे 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे.

टिकट वितरण नियमों पर जताई चिंता

इससे पहले, उन्होंने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार के चयन के लिए पार्टी द्वारा लागू किए गए नियमों के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि ये नियम पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच उन्होंने टिकट वितरण नियमों को लेकर पार्टी पर आरोप लगाते हुए चिंता जाहिर की थी.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब दूसरों की बारी है. उन्हें भी मौका मिलना चाहिए. बीजेपी ने वसावा के ऊपर कई बार भरोसा जताया. उन्हें साल 1995 में राजपीपला से विधायक बनाया गया था. इसके अलवा वे केशूभाई पटेल की सरकार में मंत्री भी रहे. साल 1998 से मनसुख वसावा लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: Gujarat News: 'गुजरात की जनता को 'मूर्ख' समझने वालों...' डिप्टी CM हर्ष संघवी का कांग्रेस पर बड़ा हमला

और पढ़ें
Published at : 13 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Mansukh Vasava BJP GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
Gujarat News: 'मेरे बाद BJP दूसरों को...', भरूच से 7 बार सांसद रहे मनसुख वसावा ने चुनाव से लिया एग्जिट
'मेरे बाद BJP दूसरों को...', भरूच से 7 बार सांसद रहे मनसुख वसावा ने चुनाव से लिया एग्जिट
गुजरात
Gujarat News: 'गुजरात की जनता को 'मूर्ख' समझने वालों...' डिप्टी CM हर्ष संघवी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
'गुजरात की जनता को 'मूर्ख' समझने वालों...' डिप्टी CM हर्ष संघवी का कांग्रेस पर बड़ा हमला
गुजरात
अहमदाबाद में 'डोसा' बना काल: फूड पॉइजनिंग से दो मासूम बहनों की मौत, माता-पिता अस्पताल में भर्ती
अहमदाबाद में 'डोसा' बना काल: फूड पॉइजनिंग से दो मासूम बहनों की मौत, माता-पिता अस्पताल में भर्ती
गुजरात
Gujarat: SP गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, पानीपुरी-दाबेली खाने से बिगड़ी हालत
Gujarat: SP गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, पानीपुरी-दाबेली खाने से बिगड़ी हालत
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Talks: 'PAK में बातचीत के दौरान जेडी वेंस को आया था नेतन्याहू का फोन...' अराघची ने बताई इस्लामाबाद टॉक फेल होने की इनसाइड स्टोरी
'PAK में बातचीत के दौरान जेडी वेंस को आया था नेतन्याहू का फोन...' अराघची ने बताई इस्लामाबाद टॉक फेल होने की इनसाइड स्टोरी
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
पाकिस्तान में बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का तुगलकी फरमान, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा अमेरिका
आईपीएल 2026
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
हेल्थ
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget