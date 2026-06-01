Gujarat Monsoon News: गुजरात में फिर बदलेगा मौसम, जानिए किन जिलों में होगी बारिश

Gujarat Rain Alert: गुजरात में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने राज्य के कई हिस्सों में 5 जून तक बारिश की संभावना जताई है. उनके अनुसार, पूर्वी, उत्तरी और मध्य गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं पंचमहल, अरावली और साबरकांठा जैसे इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के भी आसार हैं.

अंबालाल पटेल का कहना है कि राज्य में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके कारण कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

7-8 जून को तटीय इलाकों में बढ़ सकती है बारिश

मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, 7 और 8 जून के दौरान गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. इसके अलावा दक्षिण सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने का अनुमान है.

बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. खासकर किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है.

Gujarat Weather Alert: गुजरात में मौसम ने ली करवट! कहीं भारी बारिश तो कहीं तेज हवाओं का कहर

मौसम विभाग ने जारी किए ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने से राज्य के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है.

साबरकांठा और अरावली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, दाहोद, महीसागर और छोटा उदयपुर में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. नर्मदा, डांग और तापी में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल और वडोदरा में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

50 से ज्यादा तालुकों में हुई बारिश

रविवार को राज्य के 50 से अधिक तालुकों में बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 1.15 इंच बारिश महीसागर जिले के वीरपुर में रिकॉर्ड की गई. बारिश के कारण कई इलाकों में गर्मी से राहत मिली है और मौसम ठंडा हो गया है.

अहमदाबाद: 500 करोड़ की जमीन विवाद में रिटायर्ड डिप्टी SP ने चलाई थीं गोलियां, कोर्ट ने बेटा-बेटी समेत भेजा जेल