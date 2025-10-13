हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: तूने मारा कैसे? दिल्ली मेट्रो में महिला-युवक के बीच कटा कलेश, खूब हुआ बवाल, वीडियो वायरल

Viral Video: दिल्ली मेटो से लड़ाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला और पुरुष के बीच भयंकर बहस होती दिखाई गई है. वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस पर कई कमेंट्स किए है. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो, जो रोजाना लाखों यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है. दिल्ली मेट्रो के कई किस्से और रील्स आपने देखे और सुने होंगे. कभी मेट्रो में लड़ाई तो कभी अजीबोगरीब हरकतें. दिल्ली मेट्रो के वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक और लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष  के बीच तीखी बहस होती देखी जा सकती है.

देखिए मेट्रो में लड़ाई का वायरल वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो के कोच में काफी सारे लोग मौजूद हैं. कोच में दो लोगों के बीच बहस चल रही होती है. वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि महिला, जो एक व्यक्ति को कहती हैं," तूने मारा कैसे मुझे? महिला व्यक्ति को आगे कहती है कि मार मुझे अब मार, जिस पर व्यक्ति महिला को कहता है कि तूने गाली कैसे दी. महिला कहती है कि क्या प्रूफ है कि मैने तुम्हें गाली दी, जिसपर व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैने तुम्हें मारा है". हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई है.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई

वीडियो में साफ देख सकते हैं कि मेट्रो में मौजूद सभी लोग लड़ाई को देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी दोनों में से किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

कई यूजर्स ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है. वहीं दूसरे ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में लड़ाई होना काफी आम बात हो गई है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Published at : 13 Oct 2025 11:55 AM (IST)
TRENDING DELHI NEWS VIRAL VIDEO
