Video: सबकी फिल्डिंग सेट हो गई! एक साथ टकराए 3 रिक्शेवाले, बाइकवाला बोला- मुझे क्यों तोड़ा

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चलते हुए रिक्शे का टायर अचानक निकल जाता है, जिसकी वजह से रिक्शा सामने से आ रहे दो रिक्शों से टकरा जाता है और सभी रिक्शे सड़क पर बुरी तरह गिर गए. इसकी चपेट में एक बाइकवाला भी आ जाता है. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

देखिए खतरनाक हादसे का वायरल वीडियो

हालांकि, ये घटना कहां की है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया कि एक चलते हुए रिक्शे का टायर अचानक निकल जाता है, जिसके चलते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सामने से आ रहे दो रिक्शों से टकरा जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सभी रिक्शों में सवारी बैठी हुई है.

वीडियो में सड़क के किनारे एक बाइक सवार को भी देखा गया है. उसकी बाइक भी रिक्शों की चपेट में आ जाती है और सड़क पर गिर जाती है. वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि एक साथ तीन रिक्शे आपस में टकरा जाते हैं और सभी लोग सड़क पर गिर जाते हैं.

हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ लगी

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग जाती है. सड़क पर मौजूद राहगीर सभी की मदद के लिए दौड़कर आते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को काफी चोटें भी लगी है, वहीं कुछ लंगड़ा कर चल रहे हैं.

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो रहा है कि हादसे में कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए. वीडियो को देखकर साफ हो रहा है कि टक्कर कितनी तेज हुई है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामनेव आए है.