दिल्ली स्थित पश्चिम विहार के कुछ इलाकों में 12 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पानी की दिक्कत हो सकती है. यह जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर जल बोर्ड में एचपी-II (हाइड्रोलिक पावर-II) से संबद्ध विद्युत एवं यांत्रिक (ईएंडएम) प्रभाग के अधिशासी अभियंता की ओर से दी गई है.

बताया गया कि रेडिसन ब्लू होटल, पश्चिम विहार के सामने, केशोपूर नाले के ऊपर लीकेज की मरम्मत और बीजे मार्ग अंडरपास पर लीकेज का पता लगाने के काम के कारण, 12/12/2025 की सुबह 10:00 बजे से 12/12/2025 की रात 8 बजे तक कुछ कॉलोनियों/इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी या कम प्रेशर पर मिलेगी.

दिल्ली में कहां रहेगी पानी की दिक्कत?

जल बोर्ड ने बताया कि बुडेला यूजीआर, मायापुरी यूजीआर, सीतापुरी, नसीरपुर, जीवन पार्क, जनकपुरी के कुछ हिस्से, केशोपुर एसटीपी और स्टाफ क्वार्टर, दिल्ली छावनी, आर के पुरम, वसंत कुंज, वसंत गांव, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, वेस्टएंड, कटवारिया सराय, बेर सराय, किशनगढ़, सफदरजंग विकास क्षेत्र, मुनिरका, जेएनयू, महरौली, आईआईटी, ग्रीन पार्क, सफदरजंग एन्क्लेव, अफ्रीका एवेन्यू यूजीआर, डी -2 ए ब्लॉक जनकपुरी, सागरपुर, शंकर विहार यूजीआर, सदर बाजार, झरेरा, महिपालपुर यूजीआर, एमईएस, ग्रेटर कैलाश और उनके आसपास के क्षेत्र में दिक्कत हो सकती है.

जल टैंकर हेल्पलाइन जारी

इस संदर्भ में दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के टैंकर को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. बोर्ड ने बताया कि पश्चिम विहार (25281197), आर. के. पुरम (26193218), ग्रेटर कैलाश 1 और 2 (29234746, 29234747), वसंत कुंज (26137216) पीपीए क्षेत्र के तहत मालवीय नगर यूजीआर फिलिंग पॉइंट (18001024669 (टोल फ्री), छतरपुर (कुतुब) (65437020), डी ब्लॉक जनकपुरी (28521123), वसंत विहार (ग्राहक सेवा 47688915,14,05, 18001037232 (टोल फ्री), केंद्रीय नियंत्रण कक्ष, डीजेबी मुख्यालय (1916) पर जानकारी ली जा सकती है.