अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस नेता का बड़ा निशाना- 'हर मामले में खुद ही जज बनना चाहते हैं'

पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए केजरीवाल के पुराने और वर्तमान रवैये पर सवाल उठाए.

उन्होंने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले खुद को एक 'स्वयंभू जज' की तरह पेश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और सोनिया गांधी पर कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले जैसे मामलों में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उस समय उन्होंने दावा किया था कि वे इन नेताओं को जेल भेजेंगे.

अरविंद केजरीवाल स्वयंभू न्यायाधीश बनकर कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये और उन्हें जेल भेजने का वादा करते थे। अब जब खुद पर आरोप लगे हैं, तो उसमें भी न्यायाधीश बनना चाहते हैं… — Dr. Udit Raj (@Dr_Uditraj) April 27, 2026

केजरीवाल हर मामले में खुद ही बनना चाहते हैं जज- डॉ. उदित राज

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि अब जब खुद अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं, तो वे उसी तरह खुद ही फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं. उदित राज ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल हर मामले में खुद ही जज बनना चाहते हैं. कांग्रेस नेता ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है. उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह सवाल उठाया कि अगर कोई नेता खुद ही आरोप लगाए और खुद ही फैसले करने लगे, तो न्यायिक प्रक्रिया का क्या महत्व रह जाएगा.

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उदित राज के बयान के बाद गरमा गया राजनीतिक माहौल

डॉ. उदित राज के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस टिप्पणी को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है.

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