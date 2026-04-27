दिल्ली में आज इन जगहों पर लग सकता है जाम, घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी
Delhi News: अरुण जेटली स्टेडियम में आज होने वाले आईपीएल मुकाबले को दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. साथ ही लोगों अपील भी की गई है.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच इंडियर प्रीमियर लीग का मुकाबला खेला जाना है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. यह मैच शाम 7:00 बजे से रात 10:30 बजे तक खेला जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सहूलियत और सुरक्षा के मद्देनजर एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. अगर आप भी मैच देखने जा रहे हैं या इ़न इलाके से गुजरने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले यह एडवाइजरी जरूर देख लें. अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है.
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ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में क्या कहा?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक्स पोस्ट के जरिये बताया गया है कि 27.04.2026 को शाम 07:00 बजे से रात 10:30 बजे तक अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले TATA IPL 2026 के डे-नाइट मैच के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी.
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर जारी ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, शाम 5:00 बजे से ही यातायात संबंधी पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी, जो भीड़ की स्थिति को देखते हुए रात 12 बजे तक जारी रह सकती हैं.
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से की अपील
ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि शाम 05:00 बजे से रात 12:00 बजे तक स्टेडियम के आस-पास की सड़कों पर जाने से बचें. पार्क एंड राइड सुविधाओं का इस्तेमाल करें, इसके अलावा सिर्फ निर्धारित किए गए टैक्सी पिक-अप/ड्रॉप पॉइंट्स का ही इस्तेमाल करें. इसके अलावा जाम की असुविधा से बचने के लिए अपने निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की गई.
इन मार्गों पर जानें से बचने की सलाह
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शाम 5 बजे से लेकर आधी रात तक बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (JLN मार्ग), आसफ अली रोड और राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक रिंग रोड की तरफ जाने से बचें. ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन भी किए जाएंगे.
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Source: IOCL