ऑनलाइन शॉपिंग से 50 iPhone ऑर्डर, घर नहीं पहुंचा एक भी फोन! 35 लाख का चौंकाने वाला फ्रॉड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली पुलिस ने ₹35 लाख के ऑनलाइन फ्रॉड का पर्दाफाश किया.

आरोपियों ने Amazon से iPhone मंगाकर हड़प लिए.

दो आरोपी जसप्रीत और हिमांशु गिरफ्तार, 14 फोन बरामद.

पुलिस बाकी मोबाइल फोन और अन्य मामलों की जांच कर रही.

अगर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह मामला ऑनलाइन शॉपिंग से महंगे मोबाइल फोन मंगवाकर उन्हें डिलीवर दिखाने, लेकिन असल में हड़प लेने से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक संगम पार्क पुलिस पोस्ट और भारत नगर थाने की टीम ने मिलकर कार्रवाई करते हुए जसप्रीत सिंह और हिमांशु को गिरफ्तार किया है.

ये दोनों किशनगंज इलाके के रहने वाले हैं और पहली बार अपराध में शामिल पाए गए हैं. शास्त्री नगर निवासी सुमित अग्रवाल ने शिकायत दी थी कि उन्होंने 12 से 16 अप्रैल के बीच अमेजॉन से आईफोन 16 के कुल 50 मोबाइल फोन ऑर्डर किए थे. ऐप पर सभी ऑर्डर डिलीवर दिखाए गए, लेकिन उनके पास एक भी फोन नहीं पहुंचा. इस तरह करीब 35 लाख का फ्रॉड किया गया.

SBI ग्राहक हो जाएं सावधान! स्कैमर्स ने निकाला फ्रॉड करने का नया तरीका, थोड़ी सी गलती पड़ सकती है भारी

कैसे हुआ मामले का खुलासा

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस टीम ने GT करनाल रोड स्थित ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की ऑफिस से जानकारी जुटाई. पता चला कि ज्यादातर पार्सल एक ही डिलीवरी एजेंट जसप्रीत को दिए गए थे. शक के आधार पर उसे पकड़कर पूछताछ की गई जिसमें उसने अपने साथी हिमांशु के साथ मिलकर फ्रॉड करना कबूल कर लिया. इसके बाद हिमांशु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कुछ आईफोन बरामद किए.

दिल्ली पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर 14 सील पैक आईफोन 16 बरामद किए जिनकी कीमत करीब 10 लाख है, लेकिन बाकी मोबाइल फोन की तलाश जारी है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी जल्दी पैसा कमाने के लालच में इस अपराध में शामिल हुए. पुलिस अब बाकी मोबाइल फोन बरामद करने और यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किसी और मामलों में भी शामिल तो नहीं हैं.

बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी से CBI ने की 8 घंटे पूछताछ, अगले दिन फिर बुलाया