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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्रॉड से बचाने में मदद करेगा ChatGPT, चुटकियों में ऐसे लगाए स्कैम वाले ईमेल और मैसेज का पता

फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा ChatGPT, चुटकियों में ऐसे लगाए स्कैम वाले ईमेल और मैसेज का पता

ChatGPT Use: बाकी कामों के साथ-साथ आप ChatGPT से फ्रॉड मेल और मैसेज का भी पता लगाने का काम भी ले सकते हैं. ऐसा करना बहुत आसान है और कुछ ही स्टेप्स में यह जानकारी हासिल की जा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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  • यह केवल एक टेक्स्ट टूल है, सुरक्षा डेटाबेस से नहीं जुड़ा।

ChatGPT Use: OpenAI का ChatGPT सबसे ज्यादा यूज होने वाला एआई चैटबॉट है. हर दिन करोड़ों लोग अलग-अलग कामों के लिए इसे यूज करते हैं. इनमें पढ़ाई से लेकर ऑफिस तक के काम हो सकते हैं. आज हम आपको इस चैटबॉट का एक और यूज बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है. यह चैटबॉट आपको स्कैम से बचा सकता है. दरअसल, यह चैटबॉट आपको बता सकता है कि कौन-से मैसेज और ईमेल असली हैं और कौन-से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि स्कैम से बचने में ChatGPT आपकी कैसे मदद कर सकता है.

स्कैम का कैसे पता लगाता है ChatGPT?

यह चैटबॉट फ्रॉड पैटर्न का यूज कर स्कैम का पता लगाता है. यह मैसेज या ईमेल में उन टेक्टिक्स को देख लेता है, जो स्कैमर लोगों को चूना लगाने के लिए यूज करते हैं. ज्यादातर फिशिंग ईमेल और फर्जी SMS में जल्दबाजी की बात कहते हुए क्रेडेंशियल की मांग की जाती है. चैटजीपीटी इन्हें स्कैन कर यूजर को बता देता है कि कौन-सा मैसेज असली है. इसके अलावा यह मैसेज की स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एरर और सेंडर की इंफोर्मेशन से भी यह पता लगा सकता है कि किस मेल या मैसेज में गड़बड़ है. 

स्कैम से बचने के लिए ऐसे यूज करें ChatGPT

सबसे पहले उस मैसेज या ईमेल को कॉपी कर लें, जिस पर आपको फ्रॉड होने का शक है. ध्यान रहे कि इस दौरान आप मैसेज या ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक न कर दें. इसके बाद ChatGPT ओपन करें और कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर दें. इसके बाद चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं कि ऊपर दिए गए मैसेज को एनालाइज कर बताओ कि क्या यह फिशिंग स्कैम है. आप अपने हिसाब से इस तरह के और प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद चैटबॉट आपके टेक्स्ट को एनालाइज कर अपना रिस्पॉन्स देगा. इसे ध्यान से पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आया मेल या मैसेज सही है या कोई आपको स्कैम में फंसाने की कोशिश कर रहा है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • ChatGPT से मदद लेते समय यह ध्यान रखें कि यह एक टेक्स्ट एनालिसिस टूल्स के तौर पर काम कर रहा है. यह किसी साइबर सिक्योरिटी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है. इसलिए कई मामलों में यह पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा.
  • चैटबॉट पर कंटेट पेस्ट करते समय पर्सनल इंफोर्मेशन जैसे फोन नंबर, नाम, पासवर्ड आदि हटा दें. 

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Published at : 19 Apr 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Phishing Scam ChatGPT TECH NEWS
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