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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: महरौली हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन, बिल्डिंग मालिक करमवीर गिरफ्तार

Delhi News: महरौली हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन, बिल्डिंग मालिक करमवीर गिरफ्तार

Delhi Building Collapse News: दिल्ली के महरौली में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने भवन मालिक 71 वर्षीय करमवीर को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे के कारणों और निर्माण संबंधी पहलुओं की जांच अभी जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Jun 2026 09:19 PM (IST)
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दिल्ली के महरौली इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन मालिक करमवीर (71) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

इमारत ढहने से 6 लोगों की गई जान

यह हादसा दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्लाजाब में शनिवार को हुआ था, जब एक 5 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया.

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प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इमारत पर अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था. इसी वजह से भवन की मजबूती और निर्माण मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि निर्माण कार्य नियमों के तहत हो रहा था या नहीं और कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई.

MCD अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा था. ऐसे में यह जांच का विषय है कि क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी थी और यदि थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने भाजपा और नगर निगम प्रशासन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है. पार्टी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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पुलिस का कहना है कि भवन मालिक करमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है.

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Published at : 01 Jun 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Delhi Building Collapse DELHI NEWS
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