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SBI ग्राहक हो जाएं सावधान! स्कैमर्स ने निकाला फ्रॉड करने का नया तरीका, थोड़ी सी गलती पड़ सकती है भारी

State Bank of India: डिजिटल बैंकिंग के जमाने में फ्रॉड और साइबर अपराधों से अपने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अलर्ट जारी किया है. स्कैमर्स APK फाइलें भेज रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 19 Mar 2026 02:49 PM (IST)
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State Bank of India: भारत का सबसे बड़ा बैंक State Bank of India (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. हाल ही में एसबीआई ने एक और नई चेतावनी जारी की है. बैंक ने कहा है कि ठगी करने का नया पैंतरा लगाते हुए साइबर फ्रॉड SBI ग्राहकों को नकली 'बैंक लेटर' और 'KYC' अलर्ट भेज रहे हैं. स्कैमर्स APK फाइलें भेज रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है. बैंक ने अपने ग्राहकों को सलाह दी कि ऐप को  केवल आधिकारिक ऐप स्टोर – Google Play Store और Apple App Store से ही इंस्टॉल करें. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए SBI ने कहा, ''धोखेबाज नुकसान पहुंचाने वाले APK लिंक के साथ नकली 'बैंक लेटर' और 'KYC अलर्ट' भेज रहे हैं. इस पर एक बार टैप करने से आपका फोन खतरे में पड़ सकता है और आपके पैसे निकल सकते हैं. ऐप केवल Play Store या App Store से ही डाउनलोड करें." इस पोस्ट में आगे लिखा गया, "कभी भी संदिग्ध APK इंस्टॉल न करें. साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 1930 पर कॉल करें.''

ग्राहकों के लिए SBI की सलाह

  • ऐप्स केवल Play Store या App Store से ही डाउनलोड करें.
  • किसी भी अनजान स्रोत से प्राप्त APK फाइलों पर कभी भी क्लिक न करें.

कैसे करें नकली ऐप की पहचान?

किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले डेवलपर का नाम चेक करें. स्कैमर्स अकसर असली कंपनियों के नाम से मिलते-जुलते नाम रखते हैं. इसे ध्यान से देखने की जरूरत है. 
असली ऐप्स के आमतौर पर लाखों डाउनलोड होते हैं. नकली ऐप्स के इंस्टॉल की संख्या अकसर कम होती है. 
केवल स्टार या रेटिंग ही नहीं देखें, बल्कि रिव्यू भी पढ़ें. अगर लगभग सारे रिव्यू एक जैसे हो या उनमें गलतियां देखें तो सावधान हो जाएं.
ऐप इंस्टॉल करने से पहले देखें कि वह आपसे क्या एक्सेस मांग रहा है. मिसाल के तौर पर अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या गैलरी का एक्सेस मांगे, तो वह खतरनाक हो सकता है. 

 

 

 

 

 

 

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Published at : 19 Mar 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
SBI STATE BANK OF INDIA Digital Banking Fraud
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