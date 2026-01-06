साउथ दिल्ली मर्डर केस, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर कर 2 कुख्यात बदमाशों को दबोचा

दिल्ली के साउथ दिल्ली स्थित आया नगर में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. जिसमें क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनमें नीरज फरीदपुरिया गैंग का मुख्य शूटर नरेंद्र उर्फ निट्टू और इस हत्याकांड का प्रमुख साजिशकर्ता कमल अधाना शामिल हैं.

दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे और पुलिस को उनकी तलाश थी. यह मामला 30 नवंबर 2025 का है, जब आया नगर इलाके में डेयरी मालिक रतन लाल लोहिया की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने करीब आधे घंटे तक मौके पर घात लगाकर इंतजार किया और जैसे ही रतन लाल लोहिया अपनी डेयरी पर पहुंचे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

हत्याकांड में रंदीप भाटी–नीरज गैंग का आया नाम

फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि मृतक को कुल 69 गोलियां लगी थीं, जिससे यह साफ होता है कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित और बेहद निर्मम थी. जिसके बाद रतन लाल की मौत मौके पर ही हो गई. प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड के पीछे रंदीप भाटी–नीरज फरीदपुरिया गैंग का हाथ सामने आया था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह हत्या बदले की भावना से की गई है. बताया जा रहा है कि मई 2025 में मृतक के बेटे दीपक ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास व्यवसायी अरुण लोहिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

दोनों आरोपी हुए घायल

पुलिस को 6 जनवरी 2026 को आरोपियों की द्वारका क्षेत्र में मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने वहां घेराबंदी कर दी. आरोपियों ने जैसे ही खुद को घिरता देखा, उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी.

इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए. इसी दौरान SI रणधावा यादव को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट होने के कारण वह सुरक्षित है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल अधाना, निवासी तिगांव, फरीदाबाद और नरेंद्र उर्फ निट्टू , निवासी बहादरपुर, बल्लभगढ़ के रूप में हुई है.

आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक कमल अधाना, रिठोड़ी भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर पहले से करीब 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जबकि नरेंद्र उर्फ निट्टू पर 21 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वहीं इस हत्याकांड का मुख्य शूटर बताया जा रहा है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक 7.65 एमएम की आधुनिक पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस, 5 खाली खोखे और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है.

फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों और गैंग नेटवर्क के बारे में अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. वहीं मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.