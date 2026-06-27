दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक में गिरने से 3 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक समेत 3 गिरफ्तार

दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. शुरुआती जांच के बाद फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आउटर डिस्ट्रिक DCP विक्रम सिंह पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 26 जून की दोपहर मुंडका थाना पुलिस को PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि फैक्ट्री परिसर में सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे तीन लोग टैंक के भीतर गिर गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और राहत एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया.

फैक्ट्री में चल रही थी सेप्टिक टैंक की सफाई

जांच में सामने आया कि मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की गली नंबर-1 स्थित मारवाह प्रिंटर्स ने सेप्टिक टैंक की सफाई का काम नांगलोई निवासी नीरज को सौंपा था. नीरज अपने साथ तीन अन्य मजदूरों को लेकर टैंक की सफाई कर रहा था. इसी दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई.

तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तीनों शवों को बाहर निकालकर मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने बताया कि मौत के सटीक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी. मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.

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मैनुअल स्कैवेंजिंग कानून समेत कई धाराओं में दर्ज हुई FIR

पुलिस ने मामले की जांच के बाद FIR संख्या 376/26 दर्ज की है. केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 और 3(5), मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध अधिनियम की धारा 9 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(j) के तहत दर्ज किया गया है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किस स्तर पर हुआ.

फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 50 वर्षीय सूरज मारवाह, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, 61 वर्षीय जयंत और 35 वर्षीय नीरज शामिल हैं. नीरज पर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मजदूर उपलब्ध कराने का आरोप है.

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