गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSIR पर सौरभ भारद्वाज ने घेरा, बोले- अब पोल खुल गई है...

SIR पर सौरभ भारद्वाज ने घेरा, बोले- अब पोल खुल गई है...

दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने SIR के विवाद पर पर कहा है कि ये आज की बात नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली में वोटरों के नाम हटाए गए और ये तब से होता आ रहा है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 24 Sep 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर छिड़े विवाद पर कहा है कि ये जो वोटों की मैनिपुलेशन चल रही है और वोट जोड़े जा रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है कि CEC ज्ञानेश कुमार के समय में ये सब हो रहा है या इससे पहले CEC राजीव कुमार के कार्यकाल में हुआ. 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर एक कैंपेन चलाया, जिसमें दिल्ली के अंदर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं और ये तब से होता आ रहा है, जब से केंद्र में बीजेपी आई है.

'CEC ज्ञानेश कुमार ने पत्र लिखने की बात से नहीं किया इनकार'

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि जब लोग वोटिंग के दिन वोट डालने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, जबकि वे सालों से वोट देते आ रहे हैं. मगर अब ये एक कम्प्यूटरीकृत तरीके से पूरे देश में एक जगह बैठकर ये सब कंट्रोल किया जा रहा था, इसलिए आज ये पोल खुल गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली में 2 दिन पहले ही विदा हुआ मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में 2 दिन पहले ही विदा हुआ मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता
'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता
दिल्ली NCR
DTC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- ESMA क्यों नहीं लगाया?
DTC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- ESMA क्यों नहीं लगाया?
दिल्ली NCR
दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

CEC ज्ञानेश कुमार ने इस बात से इनकार भी नहीं किया है कि उनके साथी चुनाव आयुक्तों ने उन्हें 14 बार पत्र लिखकर कहा था कि जो काम वे करवा रहे थे, वह गैर-कानूनी है. उन्होंने बताया था कि SIR प्रक्रिया गैर-कानूनी है और वे पूरे आयोग को मनमाने ढंग से चला रहे हैं.

'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता

ज्ञानेश कुमार पर मामला दर्ज करने की मांग

इसी को लेकर सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो. वहीं, पूरी SIR प्रक्रिया, जिसके कारण वोट हटाए गए, उसे वापस लिया जाना चाहिए और जिन राज्यों में चुनाव इन गड़बड़ियों को करके कराए गए, जिसमें सबसे पहले दिल्ली था, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में चुनाव दोबारा कराए जाएं.

सौरभ भारद्वाज ने ED पर तंज कसते हुए कहा कि ED तो अब केवल मजाक बनकर रह गया है. अभी बंगाल में चुनाव थे तो रोज ED-CBI बंगाल में छापे मार रही थी. उससे पहले दिल्ली में चुनाव थे तो ED-CBI को कुछ काम नहीं था, पूरे दिन दिल्ली में छापे मारती थी और अब पंजाब में चुनाव है तो ED दर्जनों जगह छापे मार रही है और उन छापों में कुछ निकल भी नहीं रहा. मगर फिर भी माहौल बनाया जा रहा है, पर इससे कुछ नहीं होगा.

DTC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- ESMA क्यों नहीं लगाया?

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj DELHI NEWS SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 2 दिन पहले ही विदा हुआ मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में 2 दिन पहले ही विदा हुआ मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता
'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता
दिल्ली NCR
DTC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- ESMA क्यों नहीं लगाया?
DTC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- ESMA क्यों नहीं लगाया?
दिल्ली NCR
दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
आईआईटी बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर राहुल गांधी ने परिवार से की बात, जानें क्या कहा?
झारखंड
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
क्रिकेट
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'कोई सबूत नहीं...', SIR को लेकर बोले दिलीप घोष, EC पर क्या कहा
LIVE: 'कोई सबूत नहीं...', SIR को लेकर बोले दिलीप घोष, EC पर क्या कहा
बिहार
बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी
बिहार में डर खत्म! जमुई और समस्तीपुर के बाद मधेपुरा में छात्राओं से बदसलूकी
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget