दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में कल (16 नवंबर) देर शाम समीर नाम के युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात के दौरान हमलावरों ने 15 से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी. गोलियां लगने से समीर की मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है, जो लगातार अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

हालांकि, शुरुआती जांच में इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है. बता दें कि यह फायरिंग सोनिया विहार के विधायक कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर हुई है. पुलिस ने इस हादसे को किसी भी पॉलिटिकल एंगल से जोड़ने को इनकार किया है.

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युवक पर चलाई गई करीब 18 से 20 राउंड गोलियां

बताया जा रहा है कि मृतक समीर दोस्त की स्कूटी के पीछे बैठा था, तभी हमलावर पीछे से आए और समीर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि युवक पर 18 से 20 राउंड गोलियां चलाई गई. गोलीबारी शाम करीब 5:30 बजे जीरो पुश्ता के पास हुई, जो दिल्ली के लेबर मंत्री कपिल मिश्रा के ऑफिस के पास है. पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में भी जुट गई है.

माना जा रहा है कि हत्या का कारण आपसी रंजिश है. हादसे में रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गया और समीर को जैसे-तैसे सिविल लाइंस के एक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया. पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं और आरोपियों की पहचान करने व उन्हें खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. सबूत जुटाने के लिए क्राइम टीम और एफएसएल (FSL) टीम को भी मौके पर लगी हुई है.

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