DTC हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- ESMA क्यों नहीं लगाया?

दिल्ली में 15 सितंबर से चल रही DTC बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम से सवाल किया कि जब सार्वजनिक बस सेवा लगातार प्रभावित हो रही है तो Essential Services Maintenance Act के प्रावधान क्यों नहीं लागू किए गए.

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह सवाल उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया, जिसमें हड़ताल के कारण दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया था. कोर्ट ने कहा कि सरकार मामले की समीक्षा करे और कानून के मुताबिक ESMA लागू करने पर फैसला लेताकि DTC की बसें सड़कों पर लगातार चलती रहें.

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DTC की तरफ से कोर्ट में दी गई दलील

DTC की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि DTC ड्राइवरों की कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग वाट्सएप मैसेज के जरिए हड़ताल के लिए लोगों को बुला रहे हैं और बसों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं. DTC की ओर से बताया गया कि स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं और करीब 96 फीसदी बसें अब दोबारा सेवा में आ गई है.

ESMA के लिए सरकार को भेजी फाइल

DTC ने कोर्ट को बताया कि ESMA लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को फाइल भेजी जा चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने PIL का निपटारा करते हुए सरकार से इस पर कानून के मुताबिक फैसला लेने को कहा. कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर ऐसा फैसला लेगी जिससे DTC बसों का संचालन सड़कों पर बना रहे.

'हालात नहीं सुधरे तो फिर हाईकोर्ट आ सकते हैं'

हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो याचिकाकर्ता दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. याचिकाकर्ता अमी सिसोदिया ने कहा कि बसों के नहीं चलने से महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा भी प्रभावित हुई है. उन्हें आने-जाने के लिए महंगे वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

छात्रों से लेकर मरीजों तक पर असर

याचिका में कहा गया कि हड़ताल का असर दिल्ली के लाखों लोगों पर पड़ रहा है. इनमें छात्र, रोज कमाने-खाने वाले मजदूर, नौकरीपेशा लोग, बुजुर्ग, दिव्यांग, मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल हैं जो सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि DTC बसों की कमी के कारण बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली मेट्रो की ओर जा रहे हैं. इससे मेट्रो सेवाओं पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है.

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