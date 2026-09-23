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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता

'पूरे दिन डर का माहौल था', LSR की छात्राओं ने सुरक्षा पर जताई चिंता

दिल्ली की कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग से कथित गैंगरेप की घटना के बाद LSR कॉलेज प्रशासन ने बुधवार को classes ऑनलाइन कराने का फैसला किया है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 11:06 PM (IST)
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दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन (LSR) के आसपास सुरक्षा को लेकर छात्राओं की चिंता एक बार फिर सामने आई है. कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में मंगलवार सुबह कॉलेज के पिछले गेट के पास पुलिस और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने मंगलवार को नियमित कक्षाएं रद्द कर दीं और बुधवार को classes ऑनलाइन कराने का फैसला किया है.

कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा, सिक्योरिटी और उनकी भलाई च प्राथमिकता है. प्रिंसिपल कनिका आहूजा ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कक्षाएं रद्द की गईं और फैकल्टी मेंटर्स, कॉलेज काउंसलर को छात्रों की किसी भी तरह की सहायता के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया है.

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LSR के बैक गेट से कुछ ही दूरी पर हुआ एनकाउंटर

पुलिस के मुताबिक, आस्था कुंज पार्क में सोमवार शाम 17 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर खुद को पुलिसकर्मी बताकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों की तलाश शुरू की. इसी दौरान एक आरोपी की तलाश करते हुए पुलिस टीम अमर कॉलोनी इलाके में पहुंची, जहां मुठभेड़ हुई. 

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बाद में मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई. पुलिस ने मामले में POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है.

यह एनकाउंटर LSR के पिछले गेट के बेहद करीब होने की वजह से कॉलेज की छात्राओं के बीच चिंता का बड़ा कारण बना. कॉलेज प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को बैक गेट के आसपास भीड़ न लगाने की सलाह दी है.

'अकेले कॉलेज से बाहर निकलने में डर लग रहा था'

घटना के बाद LSR की कई छात्राओं ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कुछ छात्राओं ने बताया कि मंगलवार को वे कॉलेज से अपने PG या मेट्रो स्टेशन तक अकेले जाने से बचीं और छोटे छोटे groups में निकलना पड़ा मजबूरी और डर के चलते.

एक छात्रा ने फोन पर बताया, “मैं ग्रेटर कैलाश में PG में रहती हूं. कॉलेज से PG तक अकेले जाने में परेशानी हो रही थी. पूरे दिन एक तरह की बेचैनी और डर का माहौल था, इसलिए कम से कम उस दिन ग्रुप में जाना चाहती थी.” कुछ छात्रों ने बताया कि उनके माता-पिता ने भी उन्हें फिलहाल घर लौटने की सलाह दी है. कक्षाएं रद्द होने और ऑनलाइन किए जाने के बाद कुछ छात्राएं कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाने पर भी विचार कर रही हैं.

Pink Booth के बावजूद सुरक्षा को लेकर सवाल

LSR के पिछले गेट के पास महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का Pink Booth भी मौजूद है. इसके बावजूद छात्राओं का कहना है कि कॉलेज के आसपास सुरक्षा केवल एक बूथ तक सीमित नहीं हो सकती. उनका कहना है कि कॉलेज से बाहर निकलने के रास्ते, आसपास की सड़कें, मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते और पार्क के आसपास का इलाका भी सुरक्षित होना जरूरी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर LSR और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ छात्रों ने भी इस घटना के बाद अपने अनुभव और चिंताएं साझा की हैं. कुछ छात्रों ने आसपास पहले भी छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की शिकायतों का दावा किया है. छात्र ने कहा कि केवल Pink Booth की मौजूदगी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं माना जा सकता.

छात्राओं का सवाल- सुरक्षा सिर्फ कैंपस के अंदर क्यों?

LSR जैसी महिला-केंद्रित संस्था में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षा का सवाल सिर्फ कॉलेज परिसर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है. कॉलेज आने-जाने के रास्ते, आसपास के पार्क, मेट्रो स्टेशन और PG तक पहुंचने वाले रास्ते भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं.

आस्था कुंज पार्क की घटना और उसके अगले ही दिन कॉलेज के बैक गेट के पास हुए पुलिस एनकाउंटर ने इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्राओं की चिंता यह है कि अगर कॉलेज के बेहद करीब ऐसी स्थिति बन सकती है, तो कॉलेज आने-जाने के दौरान उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी.

कॉलेज प्रशासन ने फिलहाल बुधवार की नियमित कक्षाओं को ऑनलाइन कर दिया है और छात्रों को ज़रूरी मदद के लिए फैकल्टी मेंटर्स और काउंसलर से संपर्क करने को कहा है. अब छात्रों की नजर इस बात पर है कि कॉलेज और पुलिस प्रशासन आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगे क्या कदम उठाते हैं.

राजधानी दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आज की सभी क्लासेज ऑनलाइन करने का फैसला किया है. इससे पहले मंगलवार को भी कॉलेज की रेगुलर क्लासेज रद्द कर दी गई थीं. दरअसल, कॉलेज से करीब दो किलोमीटर दूर एक पार्क में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. 

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए क्लासेज को फिलहाल ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है. घटना के बाद कॉलेज के छात्रों और पूरे कॉलेज समुदाय में भी सुरक्षा को लेकर चिंता देखने को मिल रही है. 

कॉलेज के इस फैसले पर एबीपी न्यूज ने लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रों से बात की जहां छात्रों का कहना है कि कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक पिंक पुलिस बूथ है, लेकिन वह कभी चालू नहीं रहता. वहाँ महिला पुलिसकर्मी शायद ही कभी दिखाई दी हों. छात्राएं कहती है, "हम दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करते."

छात्राओं ने कहा कि कॉलेज के पास इस तरह की घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं. "ऑनलाइन क्लास शुरू की गई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास इसका समाधान नहीं हैं. सुरक्षा के इंतज़ाम मज़बूत करने की ज़रूरत है."

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Published at : 23 Sep 2026 11:05 PM (IST)
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