दिल्ली में आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बवाना इलाके में पुरानी रंजिश ने एक ही रात में दो लोगों की जान ले ली. पूठ खुर्द गांव में शनिवार देर रात सोनू उर्फ प्रदीप ने सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद भाग रहे सोनू को सचिन के भाई नरेश ने गली में पकड़ लिया और पत्थर से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी.

कुछ ही देर के भीतर हुई दो हत्याओं से गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर लिया है. घटनास्थल से एक पिस्टल, तीन कारतूस के खोखे और वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर बरामद हुआ है.

डीसीपी आउटर नॉर्थ शोभित डी. सक्सेना के मुताबिक, शनिवार देर रात बवाना थाना पुलिस को पूठ खुर्द गांव में सचिन को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सचिन को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सचिन के सीने में गोली लगी थी. पुलिस को सचिन की गोशाला के पास खून के निशान मिले. वहीं से एक पिस्टल और तीन खोखे भी बरामद किए गए. घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर गली में सोनू का शव पड़ा मिला.

तीन गोलियां चलाने के बाद भागा सोनू, नरेश ने पीछा कर पकड़ा

पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनू ने सचिन पर एक के बाद एक तीन गोलियां चलाई थीं. गोली लगते ही सचिन मौके पर गिर पड़ा. फायरिंग की आवाज सुनकर उसका भाई नरेश घर से बाहर निकला. सोनू को वहां से भागते देख नरेश ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर गली में उसे पकड़ लिया.

इसके बाद दोनों के बीच संघर्ष हुआ. आरोप है कि नरेश ने पत्थर से सोनू पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिया है. इस मामले में नरेश को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है.

दो साल पुरानी रंजिश, वॉट्सएप कॉल कर बुलाया था बाहर

परिजनों से पूछताछ में दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद की बात सामने आई है. बताया गया कि करीब दो साल पहले सचिन और सोनू के बीच झगड़ा हुआ था. उस दौरान सचिन ने सोनू की पिटाई कर दी थी. इसके बाद से दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी. सचिन के पिता राकेश ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात उनके दोनों बेटे घर में सो रहे थे.

इसी दौरान सोनू ने सचिन को वॉट्सएप कॉल किया और बाहर बुलाया. गोशाला के पास दोनों आमने-सामने आए, जहां उनके बीच बहस हुई और सोनू ने सचिन पर गोली चला दी. राकेश के मुताबिक, करीब ढाई साल पहले सोनू शराब के नशे में एक युवक को उनके घर लेकर आया था. इसी बात को लेकर सचिन और सोनू के बीच विवाद हुआ था. धीरे-धीरे यह तनातनी पुरानी रंजिश में बदल गई और शनिवार रात इसका अंजाम दो हत्याओं के रूप में सामने आया.

9 महीने में 5 हत्याएं, दहशत में पूठ खुर्द

पूठ खुर्द गांव में हत्या और फायरिंग की घटनाएं हुई बात नहीं रह गई हैं यहां बीते कुछ महीनों से लगातार हत्या और फायरिंग की घटनाएं घटित हुई हैं जिसने गाँव वालों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. बीते नौ महीनों में गांव और आसपास के इलाके में पांच हत्याओं समेत कई गोलीबारी की वारदातें सामने आ चुकी हैं. ताजा डबल मर्डर ने ग्रामीणों के गुस्से को और बढ़ा दिया है.

बात करें बीती वारदातों की तो, इस साल 8 मार्च को गांव के पास राज वाटिका इलाके में 24 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ भोलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई थी. पुलिस के मुताबिक, योगी उर्फ देवराज डबास और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था.

इसके बाद 25 जून को जिम से घर लौट रहे 22 वर्षीय केशव को बदमाशों ने निशाना बनाया. उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसे चार से पांच गोलियां लगी थीं. शुरुआती जांच के दौरान इस वारदात में गैंगवार की आशंका भी जताई गई थी. 18 जुलाई को गांव में पानी की सप्लाई का काम करने वाले 45 वर्षीय जोगिंदर उर्फ काला की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. बाइक सवार हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाई थीं. इस मामले में परिजनों ने हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े विक्की हड्डुल पर वारदात में शामिल होने का आरोप लगा था.

19 अक्टूबर को रंगदारी के लिए टाइल्स कारोबारी के गोदाम को निशाना बनाया गया। बाइक सवार बदमाशों ने गोदाम पर फायरिंग की थी. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस की जांच में विक्की हड्डुल का कनेक्शन सामने आया था. मामले में आंध्र प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

डबल मर्डर के बाद ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी

15 नवंबर की आधी रात हुई दोहरी हत्या ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और छोटी-बड़ी रंजिशें भी गोलीबारी तक पहुंच रही हैं..लगातार सामने आ रही वारदातों से लोगों में नाराजगी है. ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस बदमाशों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ समय रहते सख्त कार्रवाई करे, ताकि गांव में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.