छठ पूजा मनाकर लौटने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों से घर पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने खास इंतजाम किए हैं. 18 से 22 नवंबर 2026 तक आनंद विहार और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू होंगी.

इस दौरान यात्रियों को सुबह 5:15 बजे से ही मेट्रो मिलने लगेगी. DMRC के इस फैसले से खासतौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी, जो छठ पूजा के बाद ट्रेनों से दिल्ली लौटेंगे. आनंद विहार रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो का सफर जल्दी शुरू हो सकेगा.

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ब्लू, पिंक और येलो लाइन पर मिलेगी शुरुआती सेवा

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के पर सुबह 5:15 बजे से ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी. वहीं, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की सेवाएं भी इसी समय शुरू हो जाएंगी. इसके अलावा यात्रियों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.

इनके जरिए राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन समेत दूसरी लाइनों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाए रखने की व्यवस्था होगी.

छठ पर सुबह 4:30 बजे से शुरू हुई थी मेट्रो

इससे पहले छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने आज भी अपने परिचालन समय में बदलाव किया. नियमित रूप से सुबह 6 बजे शुरू होने वाली सेवाओं के बजाय टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें सुबह 4:30 बजे से ही चलाई गईं. DMRC का कहना है कि विशेष अवसरों पर यात्रियों की सुविधा और सुगम आवाजाही के लिए इस तरह के अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं. अब छठ पूजा के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों के लिए भी 18 से 22 नवंबर तक सुबह जल्दी मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी.

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