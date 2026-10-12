संजय सिंह का PM मोदी और मोहन भागवत पर हमला, जनता से की यह अपील

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जनता से शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और सच के लिए आवाज उठाने की अपील की है. इसके साथ केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना सादते हुए ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया है.

उन्होंने इस वीडियो में कहा कि शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का अधिकार किसी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की बदौलत नहीं मिला, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान और बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान ने हमें सच के लिए आवाज उठाने का अधिकार दिया है. साथ ही लोगों से अपील की कि आप जिस शहर, गांव या कस्बे में हैं, अपना वोट और लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज बुलंद कीजिए.

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शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का अधिकार किसी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की बदौलत नहीं मिला, बल्कि हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान और बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान ने हमें सच के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार दिया है। आप जिस शहर, गाँव या कस्बे में हैं, अपना वोट और लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 12, 2026

'दिल्ली मोदी के अत्याचार का केंद्र बन गई है'

संजय सिंह ने एक्स पर जारी किए गए वीडियो में कहा कि देश की राजधानी दिल्ली मोदी के अत्याचार का केंद्र बन गई है. ये अत्याचार लोगों पर इसलिए हो रहा है क्योंकि एक वोट चोर को बचाना है जो नरेंद्र मोदी के लिए सरकार दर सरकार चुराकर देता है, जिसने 13 करोड़ 37 लाख वोट चुराए, जिसका नाम ज्ञानेश कुमार है. उस ज्ञानू को बचाने के लिए एक लाख पुलिसवाले नरेंद्र मोदी ने लगा दिए हैं. देश की राजधानी में छोटी-छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है और पीटा जा रहा है. बीजेपी-RSS के गुंडे दिनदहाड़े पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर आकर बेटियों के कपड़े फाड़ रहे हैं.

पत्रकारों के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप

संजय सिंह ने वीडियो में आगे कहा, "कल प्रज्ञा मिश्रा जोकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपना कार्ड दिखाया फिर भी उन्हें जानवरों की तरह गिरफ्तार किया गया. मेरी कल श्याम मीरा सिंह से बातचीत हुई जो पत्रकारिता जगत में एक मजबूत आवाज हैं, उनको पकड़कर घसीटकर गिरफ्तार किया गया. खुद को हिंदुवादी कहने वाली तथाकथित संगठन उनके साथ अभद्रता कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद उनको बस में भी मारा है. इसी तरह कई पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया."

संजय की जनता से अपील

संजय ने दावा किया कि ये जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है ये सबकुछ हो रहा है तानाशाह मोदी की शह पर. आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी. संजय ने जनता से अपील करते हुए कहा, "अगर आपको लगता है कि वोट चोरी से लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है तो आप जहां भी हैं, जिस भी जिले में हैं, जिस शहर या गांव में हैं आवाज उठाइए. वोट चोरी के किला, मोदी की तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाइए क्योंकि ये अधिकार आपको हमारे तमाम क्रांतिकारियों के कारण मिला है."

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