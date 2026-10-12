Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज

'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज

दिल्ली पुलिस द्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे में कथित हंगामे से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल समेत AAP नेताओं और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसपर सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस द्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे में कथित हंगामे को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत AAP नेताओं और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इस FIR पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और गृह मंत्री अमित शाह और DSGMC को घेरा है. उन्होंने लिखा कि इस झूठी FIR से AAP नहीं डरती है. 

सौरभ ने DSGMC के निदेशक हरमीत सिंह कालका पर आरोप लगाया कि वो ऐसे DCP अधिकारी के साथ बैठे हैं, जिसने वर्दीधारी पुलिस को लाठियों के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में भेजा था.  

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
आज काली पट्टी पहनकर अदालतों में उतरे दिल्ली HC के वकील, जानें क्यों
आज काली पट्टी पहनकर अदालतों में उतरे दिल्ली HC के वकील, जानें क्यों
दिल्ली NCR
दिल्ली में भारी बारिश का RED ALERT, आज रहें सावधान, कब तक होगी बरसात?
दिल्ली में भारी बारिश का RED ALERT, आज रहें सावधान, कब तक होगी बरसात?
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रोटेस्ट: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR, बंगला साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने की शिकायत
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR, बंगला साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने की शिकायत
दिल्ली NCR
बंगला साहिब में पुलिस की एंट्री पर AAP नाराज, अमित शाह पर क्या कहा?
बंगला साहिब में पुलिस की एंट्री पर AAP नाराज, अमित शाह पर क्या कहा?

'हम आपकी झूठी FIR से डरते नहीं'

सौरभ भारद्वाज ने लिखा, 'हम आपकी झूठी FIR से डरते नहीं हैं. गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस भेजने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए.' इससे पहले DSGMC के निदेशक हरमीत सिंह कालका के पोस्ट पर भी रीट्वीट कर निशाना साधा था.

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि आपको शर्म आनी चाहिए. आप उस DCP के साथ बैठे हैं, जिसने वर्दीधारी पुलिस को लाठियों के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में भेजा था. सिखों ने कभी भी उन्हें माफ नहीं किया, जिन्होंने 'गुरु के घर' में पुलिस भेजी थी.

सौरभ ने आगे निशाना साधते हुए लिखा कि आपको इस अधिकारी के खिलाफ FIR की मांग करनी चाहिए थी, और इस गलत हरकत के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन आप मेज पर परोसे गए स्नैक्स के साथ उनकी संगत का मजा ले रहे हैं. आपने गुरुद्वारा कमेटी का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार खो दिया है. 

क्या मामला है?

दरअसल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) की शिकायत पर रविवार को FIR दर्ज की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में AAP से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हंगामा किया और वहां विरोध प्रदर्शन किया. इससे परिसर में अफरा-तफरी और अशांति फैल गई. उसके बाद गुमराह करने वाले वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट फैलाए गए. वहीं, पुलिस ने कहा कि जांच के तहत जमा किए गए वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है.  

'छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं...', अजय राय विवाद पर बोले इमरान मसूद

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 12 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS SAURABH BHARDWAJ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
आज काली पट्टी पहनकर अदालतों में उतरे दिल्ली HC के वकील, जानें क्यों
आज काली पट्टी पहनकर अदालतों में उतरे दिल्ली HC के वकील, जानें क्यों
दिल्ली NCR
दिल्ली में भारी बारिश का RED ALERT, आज रहें सावधान, कब तक होगी बरसात?
दिल्ली में भारी बारिश का RED ALERT, आज रहें सावधान, कब तक होगी बरसात?
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रोटेस्ट: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR, बंगला साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने की शिकायत
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR, बंगला साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने की शिकायत
दिल्ली NCR
बंगला साहिब में पुलिस की एंट्री पर AAP नाराज, अमित शाह पर क्या कहा?
बंगला साहिब में पुलिस की एंट्री पर AAP नाराज, अमित शाह पर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
दिवाली पर SC नहीं लगाएगा पटाखों पर बैन, CJI सूर्यकांत बोले- 'अभी हमारे पास...'
दिवाली पर SC नहीं लगाएगा पटाखों पर बैन, CJI सूर्यकांत बोले- 'अभी हमारे पास...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
इंडिया
CJI ने मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया तो राहुल गांधी बोले, 'न्याय के लिए...'
CJI ने मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया तो राहुल गांधी बोले, 'न्याय के लिए...'
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget