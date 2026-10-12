'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज

दिल्ली पुलिस द्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारे में कथित हंगामे को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत AAP नेताओं और विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इस FIR पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और गृह मंत्री अमित शाह और DSGMC को घेरा है. उन्होंने लिखा कि इस झूठी FIR से AAP नहीं डरती है.

सौरभ ने DSGMC के निदेशक हरमीत सिंह कालका पर आरोप लगाया कि वो ऐसे DCP अधिकारी के साथ बैठे हैं, जिसने वर्दीधारी पुलिस को लाठियों के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में भेजा था.

Hello @AmitShah We are not scared of ur false FIRs. You should apologise for sending police into Gurudwara Bangla Sahib. — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 12, 2026

'हम आपकी झूठी FIR से डरते नहीं'

सौरभ भारद्वाज ने लिखा, 'हम आपकी झूठी FIR से डरते नहीं हैं. गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस भेजने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए.' इससे पहले DSGMC के निदेशक हरमीत सिंह कालका के पोस्ट पर भी रीट्वीट कर निशाना साधा था.

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि आपको शर्म आनी चाहिए. आप उस DCP के साथ बैठे हैं, जिसने वर्दीधारी पुलिस को लाठियों के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में भेजा था. सिखों ने कभी भी उन्हें माफ नहीं किया, जिन्होंने 'गुरु के घर' में पुलिस भेजी थी.

Shame on you You are sitting with the DCP / Police officer who sent uniformed police with sticks in to Bangla Sahib Gurudwara. Sikhs have never forgiven those who sent police into Guru ka Ghar. You should have demanded FIR against this officer, u should have demanded resignation of HM Amit Shah for this misadventure. But u are enjoying his company with snacks served on the table. You have lost the moral right to represent the Gurudwara committee. — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 11, 2026

सौरभ ने आगे निशाना साधते हुए लिखा कि आपको इस अधिकारी के खिलाफ FIR की मांग करनी चाहिए थी, और इस गलत हरकत के लिए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन आप मेज पर परोसे गए स्नैक्स के साथ उनकी संगत का मजा ले रहे हैं. आपने गुरुद्वारा कमेटी का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार खो दिया है.

क्या मामला है?

दरअसल, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) की शिकायत पर रविवार को FIR दर्ज की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में AAP से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हंगामा किया और वहां विरोध प्रदर्शन किया. इससे परिसर में अफरा-तफरी और अशांति फैल गई. उसके बाद गुमराह करने वाले वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट फैलाए गए. वहीं, पुलिस ने कहा कि जांच के तहत जमा किए गए वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है.

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