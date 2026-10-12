Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं...', अजय राय विवाद पर बोले इमरान मसूद

'छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं...', अजय राय विवाद पर बोले इमरान मसूद

यूपी कांग्रेस दफ्तर में अजय राय और ममता चौधरी के बीच हुए विवाद को नए कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने छोटी-मोटी घटना बताया और कहा कि अजय राय बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष रहे हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Oct 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में यूपी कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी के समर्थकों में जबरदस्त बवाल हो गया. इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्माई हुई हैं. इस पूरे विवाद पर पार्टी नए नवेले कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद का बयान आया है. उन्होंने इसे छोटी-मोटी घटना बताया. 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूरे विवाद पर कहा कि जब कोई पार्टी होती है तो इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं. कुछ नहीं हैं, अजय राय बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष रहे हैं. उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और ना ही हम उसे कमतर आंकते हैं. मसूद ने कहा कि निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं. पार्टी संगठन को बहुत मजबूत किया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 9 लाख किसानों को 493 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी
यूपी के 9 लाख किसानों को 493 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की पहल से दिल्ली में सजी फिल्मी सितारों की रामलीला, बाल कलाकारों ने किया मंचन
CM योगी की पहल से दिल्ली में सजी फिल्मी सितारों की रामलीला, बाल कलाकारों ने किया मंचन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के योगी सरकार के मिशन को गति, 800 पदों पर मिलेगा अवसर
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के योगी सरकार के मिशन को गति, 800 पदों पर मिलेगा अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में', विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव
'बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में', विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव

लखनऊ: कांग्रेस दफ्तर में चले जूते-थप्पड़, नाराज होकर निकले अजय राय

अजय राय विवाद पर बोले इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि कोई साथी अगर नाराज हो जाता है तो उसे मनाया ही जाता है. वहां किस बात पर विवाद हुआ, मुझे नहीं पता. हमसे पहले ही वहां विवाद हो चुका था. वहीं दिल्ली में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. 

इमरान मसूद ने कहा कि आज हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट है, जब लोगों में आंदोलन की चाहत होती है तो वो पैदल ही चल देते हैं. प्रदर्शन को लेकर पार्टी का जो निर्देश होगा उसका सब पालन करेंगे. चारों ओर से लोग खुद निकल रहे हैं. सब लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि घर पर मेहमान आएंगे तो उन्हें चाय-पानी तो पिलायेंगे. कितने भी मेहमान आ सकते हैं. किसी को रोक थोड़ा ही सकते हैं.

बता दें कि रविवार को यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष ममता चौधरी के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस दौरान अजय राय भी बुरी तरह भड़कते नज़र आए वहीं कई समर्थक हाथों में जूते लेकर विरोध जताते दिखाई दिए.  

'औकात में रहो...', अजय राय के साथ हुए विवाद के बीच ममता चौधरी का आरोप

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 9 लाख किसानों को 493 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी
यूपी के 9 लाख किसानों को 493 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की पहल से दिल्ली में सजी फिल्मी सितारों की रामलीला, बाल कलाकारों ने किया मंचन
CM योगी की पहल से दिल्ली में सजी फिल्मी सितारों की रामलीला, बाल कलाकारों ने किया मंचन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के योगी सरकार के मिशन को गति, 800 पदों पर मिलेगा अवसर
युवाओं को रोजगार से जोड़ने के योगी सरकार के मिशन को गति, 800 पदों पर मिलेगा अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में', विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव
'बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में', विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI ने मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया तो राहुल गांधी बोले, 'न्याय के लिए...'
CJI ने मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया तो राहुल गांधी बोले, 'न्याय के लिए...'
बिहार
मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'
मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'
इंडिया
'सिंहासन खाली करो...', इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से पहले शशि थरूर का पोस्ट
'सिंहासन खाली करो...', इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से पहले शशि थरूर का पोस्ट
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
विश्व
हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो
हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो
ट्रेंडिंग
ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल
ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget