'छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं...', अजय राय विवाद पर बोले इमरान मसूद

लखनऊ में यूपी कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी के समर्थकों में जबरदस्त बवाल हो गया. इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्माई हुई हैं. इस पूरे विवाद पर पार्टी नए नवेले कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद का बयान आया है. उन्होंने इसे छोटी-मोटी घटना बताया.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूरे विवाद पर कहा कि जब कोई पार्टी होती है तो इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं. कुछ नहीं हैं, अजय राय बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष रहे हैं. उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और ना ही हम उसे कमतर आंकते हैं. मसूद ने कहा कि निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं. पार्टी संगठन को बहुत मजबूत किया है.

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अजय राय विवाद पर बोले इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि कोई साथी अगर नाराज हो जाता है तो उसे मनाया ही जाता है. वहां किस बात पर विवाद हुआ, मुझे नहीं पता. हमसे पहले ही वहां विवाद हो चुका था. वहीं दिल्ली में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी.

इमरान मसूद ने कहा कि आज हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट है, जब लोगों में आंदोलन की चाहत होती है तो वो पैदल ही चल देते हैं. प्रदर्शन को लेकर पार्टी का जो निर्देश होगा उसका सब पालन करेंगे. चारों ओर से लोग खुद निकल रहे हैं. सब लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि घर पर मेहमान आएंगे तो उन्हें चाय-पानी तो पिलायेंगे. कितने भी मेहमान आ सकते हैं. किसी को रोक थोड़ा ही सकते हैं.

बता दें कि रविवार को यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश महिला विंग अध्यक्ष ममता चौधरी के समर्थक आपस में भिड़ गए. इस दौरान अजय राय भी बुरी तरह भड़कते नज़र आए वहीं कई समर्थक हाथों में जूते लेकर विरोध जताते दिखाई दिए.

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