हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAAP नेता सांसद संजय सिंह का BJP पर हमला, कहा- 'वंदे मातरम् से इनका कोई सरोकार नहीं'

AAP नेता सांसद संजय सिंह का BJP पर हमला, कहा- 'वंदे मातरम् से इनका कोई सरोकार नहीं'

Sanjay Singh News: आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं. उन्होंने वंदे मातरम् पर बीजेपी के पाखंड, अंग्रेजों की मुखबिरी और 52 साल तक संघ मुख्यालय पर तिरंगा न फहराने का आरोप लगाया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Dec 2025 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने वंदे मातरम्, उत्तर प्रदेश में एसआईआर और दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पुरखों की विरासत अंग्रेजों की मुखबिरी करने की रही है. यह बात इतिहास में दर्ज है. इनके पुरखों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों के मुखबिर के तौर पर काम किया था.

इनके पुरखों ने 52 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया. इन्होंने लाहौर अधिवेशन में तिरंगे झंडे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अशुभ कहा था. वंदे मातरम से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है. ये लोग वंदे मातरम के पीछे केवल अपने गुनाहों को छिपाना चाहते हैं. इनका इतिहास देश के साथ गद्दारी और धोखा देने का रहा है. इन्होंने हमेशा देश को धोखा देने और बांटने का काम किया है.

'पूंजीपतियों से पैसा लेकर चला रहे हैं पार्टी'

इंडिगो एयरलाइन संकट पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब बीजेपी को 31 करोड़ रुपये का चंदा खिलाएंगे, तो वे मनमानी ही करेंगे. बीजेपी के लोगों ने इंडिगो से चंदा खा रखा है और अब उसका सारा रिकॉर्ड सामने आ गया है. सत्ता में बैठे लोगों ने चोरी और बेईमानी कर रखी है. वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर अपनी पार्टी चला रहे हैं. इसलिए इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह सब मिलाजुला खेल है. शायद अडानी समूह की नजर इंडिगो पर पड़ गई है. अडानी ने इंडिगो के किसी प्रशिक्षण संस्थान में 75 फीसद हिस्सेदारी ले ली है और यही इन लोगों का असली खेल है.

'बिहार से भी बड़ा खेल होने जा रहा है यूपी में'

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर संजय सिंह ने कहा कि मैंने 2 करोड़ वोट काटने की आशंका भी जताई थी. लेकिन मोदी जी ने मुझे डांट लगाई और कहा कि हमारे रहते हुए तुम इतना कम आंकड़ा कैसे बता सकते हो? आज मीडिया में खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट काटे जाने की तैयारी है. अब अगर 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट जाएंगे, तो चुनाव का क्या औचित्य बचेगा? औसतन एक विधानसभा में लगभग 74 हजार वोट काटे जाएंगे. उत्तर प्रदेश में बिहार से भी बड़ा खेल होने जा रहा है. अगर यही सब होना है तो चुनाव बंद कर देने चाहिए.

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, वह जानलेवा बन चुका है, इसलिए मैंने नोटिस देकर मांग की है कि इस पर सदन में चर्चा कराई जाए. इसके अलावा दिल्ली के अंदर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए. 140 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया और गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. साथ ही, दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन चुकी है. इन सभी मुद्दों पर हम सदन में बातचीत चाहते हैं.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 10:43 PM (IST)
Tags :
AAP DELHI NEWS SANJAY SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत दो घायल
मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत दो घायल
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
Advertisement

वीडियोज

Indian Rupee Hits Record Low: गिरते रुपये पर चर्चा से भाग रही सरकार? देखिए सबसे सटीक विश्लेषण
Indigo Crisis:'अच्छे से बात भी नहीं करते' 6वें दिन भी इंडिगो संकट बरकरार | DGCA | Civil Aviation
LIVE शो में AIMIM प्रवक्ता पर क्यों आग बबूला हो गए Rakesh Sinha? | TMC | Vande Mataram Controversy
'Nehru नहीं होते तो...' Vande Matram चर्चा पर Priyanka Gandhi ने Lok Sabha में क्या कहा? सुनिए
Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
'असली वजह क्या थी, अभी बता पाना मुश्किल', DGCA के कारण बताओ नोटिस का इंडिगो ने भेजा जवाब
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत दो घायल
मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत दो घायल
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
बॉलीवुड
Theatre Releases This Week: इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, 'किस किस को प्यार करूं 2' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में
हेल्थ
लिवर कैंसर से पहले शरीर करता है ये 5 इशारे, पहचान लिया तो बच जाएगी जान
लिवर कैंसर से पहले शरीर करता है ये 5 इशारे, पहचान लिया तो बच जाएगी जान
हेल्थ
सफदरजंग में एडवांस्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू, डिप्रेशन–OCD मरीजों का फ्री होगा इलाज
सफदरजंग में एडवांस्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू, डिप्रेशन–OCD मरीजों का फ्री होगा इलाज
ट्रेंडिंग
Video: धीरेंद्र शास्त्री पर छोटी बच्ची ने लुटाया प्यार, पहले वारा फिर रोते हुए दी फ्लाइंग किस- वीडियो वायरल
धीरेंद्र शास्त्री पर छोटी बच्ची ने लुटाया प्यार, पहले वारा फिर रोते हुए दी फ्लाइंग किस- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget