डेटिंग ऐप पर महिला की फर्जी प्रोफाइल बनाकर करता था ठगी, दिल्ली पुलिस ने विदेशी ठग को दबोचा

दिल्ली में ऑनलाइन ठगी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती एक युवक के लिए बुरा सपना बन गई. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने प्यार और निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान युगांडा के 38 वर्षीय माइकल इगा के रूप में हुई है जो दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक की शिकायत के मुताबिक उसकी पहचान डेटिंग ऐप पर एक युवती से हुई थी. कुछ समय तक बातचीत के दौरान युवती ने भरोसा जीत लिया और खुद को ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करने वाली बताया. इसके बाद उसने एक आकर्षक निवेश योजना का झांसा दिया.

करीब दो लाख रुपये करवाए ट्रांसफर

आरोपी ने कहा कि असम से खास तरह का तेल खरीदा जाता है जो कम समय में भारी मुनाफे के साथ बेचा जा सकता है. इस कथित बिजनेस में निवेश करने पर तुरंत मुनाफा मिलने का लालच दिया गया. युवती की बातों में आकर पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1 लाख 90 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. पैसे मिलते ही आरोपी ने युवक को ब्लॉक कर दिया और संपर्क पूरी तरह खत्म कर लिया. जब लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने तकनीकी जांच और बैंक लेन-देन की कड़ी खंगालनी शुरू की. कई जगहों पर दबिश देने के बाद आरोपी को बुराड़ी इलाके से पकड़ा गया. तलाशी के दौरान उसके पास से नकद 22,500 रुपये, चार मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और छह डेबिट कार्ड बरामद किए गए.

जांच में बड़ा खुलासा

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को प्रेम जाल में फंसाता था और फिर निवेश के नाम पर ठगी करता था. वह अब तक 14 से ज्यादा साइबर ठगी मामलों में शामिल पाया गया है.