पीएम हाउस के बाहर राहुल गांधी के धरने पर संजय सिंह भड़के, कांग्रेस ने पूछा- आप कौन?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित पीएम आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, संसद में NEET मुद्दे पर चर्चा हो, गृह मंत्री लाठीचार्ज पर सदन में बयान दें, लाठीचार्ज की स्वतंत्र जांच कराई जाए, घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और छात्रों को मुआवजा दिया जाए.

कांग्रेस के इस धरने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है.

आंदोलन को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस- संजय सिंह

सांसद ने कहा कि 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया. कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है, अब राहुल गांधी कह रहे है “जंतर मंतर नहीं हमारे धरने में शामिल हो”

उन्होंने पूछा कि आख़िर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमज़ोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस?

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अनुराग ढांढा ने भी उठाए सवाल

इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग ढांढा ने लिखा कि ये कैसे हो सकता है कि 2.5 लाख छात्रों को पीट पीट कर संसद जाने से रोक दिया जाए और राहुल गांधी बिना एक लाठी चले टहलते हुए प्रधानमंत्री निवास के दरवाज़े पर बैठ जाएं? टीवी 30 दिन से बीजेपी के कहने पर लाखों बच्चों का जंतर मंतर आंदोलन न चलाए और उसी मसले पर राहुल गांधी को नॉन स्टॉप दिखाया जाए? काँग्रेस छात्रों के आंदोलन को शुरु से गाली देती आयी हो और आज अचानक कांग्रेस छात्रों की हिमायती बन गयी? क्या मोदी के इशारे पर छात्र आंदोलन से ध्यान हटाने आये हैं राहुल गांधी?

संजय सिंह की प्रतिक्रियाओं पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि संजय सिंह कौन? किसी गंभीर आदमी के बारे में सवाल करिए.