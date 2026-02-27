हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'आप और बीजेपी एक दूसरे की करते हैं मदद', अरविंद केजरीवाल को मिली राहत पर बोले संदीप दीक्षित

'आप और बीजेपी एक दूसरे की करते हैं मदद', अरविंद केजरीवाल को मिली राहत पर बोले संदीप दीक्षित

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में AAP को कांग्रेस ने घेरा है. कांग्रेस नेता ने संदीप दीक्षित कहा- 'भाजपा और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे की मदद करते हैं.'

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Feb 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. फैसले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं.

'न्यायिक प्रक्रिया सही चलेगी तो आरोप साबित होंगे'

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संदीप दीक्षित ने कहा, “अगर न्यायिक प्रक्रिया सही ढंग से चलती है, तो आरोप साबित होंगे. भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का संबंध राजनीतिक है और वे एक-दूसरे की मदद करते हैं. भाजपा पहले मानती थी कि जब तक आम आदमी पार्टी मौजूद है, वह दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी.”

उनका इशारा साफ तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कथित राजनीतिक समीकरण की ओर था. कांग्रेस का कहना है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है.

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को राहत दे दी. अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि उसने CBI के पेश किए गए सभी सबूतों को ध्यान से देखा और एक भी आरोप ऐसा नहीं है जो चार्ज की हद पार करता हो.

कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया है कि इस मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसे सच माना जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक्साइज पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड के ज़रिए बनाई गई थी, और पॉलिसी बनाने के तरीके और तरीके पर कोई शक नहीं हो सकता.

कांग्रेस का राजनीतिक हमला

हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले को अंतिम सच्चाई मानने को तैयार नहीं है. संदीप दीक्षित के बयान से साफ है कि कांग्रेस अब भी मानती है कि इस पूरे मामले की परतें अभी पूरी तरह खुली नहीं हैं.

पार्टी का दावा है कि अगर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी, तो सच्चाई सामने आएगी. दिल्ली की राजनीति में यह मामला आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है.

Published at : 27 Feb 2026 12:31 PM (IST)
Liquor Policy Case DELHI NEWS CONGRESS
