दिल्ली कथित शराब घोटाले में राउज एवेन्य कोर्ट से अरविंद केजरीवल को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आप प्रमुख को इस केस में बरी कर दिया है. इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से मिलकर भावुक नजर आए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीत केजरीवाल ने कहा कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाये,शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता. सच की हमेशा जीत होती है.

सोचिए दोनों बच्चे IIT से पढ़े और उनके IITian IRS रहे , CM पिता@ArvindKejriwal को जेल में सड़ाया गया



लानत है भाजपा की गंदी सोच पर pic.twitter.com/3TibgGhVTR — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) February 27, 2026

वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा "कोर्ट ने कहा है कि उसने CBI के पेश किए गए सभी सबूतों को ध्यान से देखा और एक भी आरोप ऐसा नहीं है जो चार्ज की हद पार करता हो."

उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया है कि इस मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसे सच माना जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक्साइज पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड के ज़रिए बनाई गई थी, और पॉलिसी बनाने के तरीके और तरीके पर कोई शक नहीं हो सकता."