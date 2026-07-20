दिल्ली के जंतर-मंतर में जारी प्रदर्शन के बीच लाठीचार्ज का एक वीडियो सामने आया है. इसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक शख्स पर लाठियां बरसा रहे हैं. इस पर शख्स ने कहा- मारो, मुझे मारो. फिर एक महिला आरपीएफ जवान ने शख्स को पीछे हटाया.

हालांकि इससे पहले युवक को कम से कम 4-5 लाठियां पड़ीं.

#WATCH | Delhi | Protesters gathered for CJP's protest march clash with RPF personnel at Jantar Mantar; RPF personnel & police use lathis for crowd control pic.twitter.com/gijaCjJksW — ANI (@ANI) July 20, 2026

यह विजुअल ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली पुलिस ने किसी भी ऐसी घटना से सिरे से इनकार किया है.

जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजने के आए थे कई वीडियो

मेट्रो स्टेशनों पर भी हल्का बल प्रयोग

इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर स्थित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन स्थल की ओर से जा रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास हल्का बल प्रयोग किया.CJP के संसद मार्च के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा सोमवार को पांच मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के बाद उनके आसपास अफरा-तफरी का माहौल रहा.

डीएमआरसी ने सोमवार सुबह ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सुरक्षा कारणों से अगली सूचना तक राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे.

लंबा रास्ता अपनाना पड़ा

इसके कारण सैकड़ों यात्री फंस गए और कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ा. राजधानी के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार बंद होने के कारण यात्रियों की भीड़ जमा हो गई.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों ने जंतर-मंतर स्थित CJP के प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया.