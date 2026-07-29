संसद में राहुल गांधी के बचाव में क्यों आए अखिलेश यादव? खुद बताई वजह

संसद में मानूसन सत्र में बुधवार को सदन की स्थिति उस समय बिगड़ गयी, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेटगन के इस्तेमाल के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया. इस पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा. इस दौरान भारी हंगामा होते देख समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दखल दिया और उनका बचाव करते नजर आए.

अब इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, "पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया. लोग घायल हुए. आंसू गैस के गोले दागे गए. लाठियों का इस्तेमाल किया गया. कई लोग जख्मी हुए. बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल ले जाया गया, और उनमें से कई को विपक्ष को पता चलने से पहले ही छुट्टी देकर घर भेज दिया गया. ये गंभीर सवाल हैं जिनका सरकार को जवाब देना होगा, और सरकार जवाबदेह है क्योंकि पुलिस और सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं. इसलिए, अगर ये कार्रवाई सरकार के आदेश पर नहीं की गई, तो किसके आदेश पर ये फैसले लिए गए? किसके निर्देश पर इन्हें अंजाम दिया गया?"

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क्या कहा था राहुल गांधी ने ?

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष ने राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बच्चों पर पैलेट चलाए गए लाठीचार्ज किया गया, ये सब गृह मंत्री के आदेश पर हुआ. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस शुरू हो गयी. सत्ता पक्ष राहुल गांधी कीमाफी पर अड़ गया.

गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल

इससे पहले भी सदन में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, और दोनों सदन में नहीं हैं. राहुल गांधी ने भी कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं उनमें हिम्मत नहीं कि वे सदन में आएं.

चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई और कई बार सदन की कार्यवाही भी बाधित हुई. फिलहाल संसद के दोनों सदनों में छात्रों पर बल इस्तेमाल का मामला तूल पकड़े हुए है.

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