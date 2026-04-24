Raghav Chadha Live: राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी AAP, BJP में हो रहे शामिल

आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha LIVE), संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालिवाल, राजेंद्र गुप्ता पार्टी छोड़ रहे हैं. दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता की. सांसदों ने खुद को बीजेपी में शामिल करने का ऐलान किया. राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party) के दो-तिहाई सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और तीन राज्यसभा सांसद-राघव चड्ढा, अशोक और संदीप पाठक-भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं.

राघव चड्ढा ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा, लेकिन अब यह पार्टी देशहित के बजाय निजी फायदे के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि “I am right man in wrong party”, इसलिए वह पार्टी से दूरी बना रहे हैं. खुद को फाउंडिंग मेंबर बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को शायद उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता. उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर बनी थी, वह अब खुद भ्रष्ट और समझौता कर चुकी है.

चड्ढा ने यह भी कहा कि वह पिछले एक साल से पार्टी की गतिविधियों से दूर थे क्योंकि वह गलत कामों का समर्थन नहीं कर सकते थे. उनके मुताबिक, अब आम आदमी पार्टी पहले जैसी नहीं रही और गलत कामों के चलते वह उसके साथ नहीं रह सकते.