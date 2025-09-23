हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरामलीला में पूनम पांडे नहीं करेंगी मंदोदरी का रोल, कमेटी ने विवाद के बाद लिया फैसला

रामलीला में पूनम पांडे नहीं करेंगी मंदोदरी का रोल, कमेटी ने विवाद के बाद लिया फैसला

Poonam Pandey News: लवकुश रामलील कमेटी ने पत्र लिखकर पूनम पांडे को फैसले के बारे में जानकारी दे दी. पूनम पांडे के रोल को लेकर विवाद के बाद ये फैसला लिया गया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 23 Sep 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी. आज लव कुश रामलीला कमेटी ने ये फैसला किया. कमेटी ने पूनम पांडे को पत्र लिखकर फैसले से अवगत करा दिया. कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने मंगलवार (23 सितंबर) को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लवकुश रामलीला हर साल कुछ नया करती है. फिल्मी सितारे हर साल राम, सीता, हनुमान और रावण का रोल करते हैं. उन्होंने बताया कि इस साल मनोज तिवारी परशुराम का किरदार निभायेंगे और शंकर साहनी केवट का रोल अदा करेंगे.

पूनम पांडे पर क्या बोले?

अर्जुन कुमार ने कहा कि लवकुश रामलीला कमेटी का फैसला था कि मंदोदरी का रोल पूनम पांडे करें. सबका अतीत होता है लेकिन अगर वो बदलना चाहती हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए. हमारा मानना था कि जब पूनम रोल करेंगी तो जो लड़कियां पूनम के रास्ते पर जाने का सोच रही थीं वो नहीं जायेंगी.  लेकिन सभी साधु-संत इस पर चर्चा में लग गए कि पूनम पांडे क्यों रोल करेगी? अगर एक कलाकार के रोल करने से लोगों को बुरा लगा, साधु बंट गए और धर्म बंट गया. कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि लवकुश रामलीला धर्म को बांटने का स्थान नहीं है. इसलिए हमने पूनम पांडे को रोल नहीं देने का फैसला किया.

विवादों से पूनम पांडे का पुराना नाता

गौरतलब है कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और साधु-संत ने रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी. मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे का विवादों से नाता रहा है. बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और साधु-संत ने रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी. Onlyfans पर अकाउंट बनाकर वो एडल्ट कंटेंट भी शेयर कर चुकी हैं. इसके साथ ही पिछले साल उन्हें फर्जी डेथ वाला 'स्टंट' भी किया था. 2 फरवरी 2024 को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही निधन की खबर शेयर की गई थी. हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया.

और पढ़ें

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 23 Sep 2025 03:55 PM (IST)
Tags :
Poonam Pandey DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

Navratri पर सरकार का तोहफा सस्ता हुआ Insurance, Electronics और Daily Use Products| Paisa Live
New Tata Altroz Facelift Walkaround | Auto Live
What's different in the Honda Elevate Signature Black edition? | Auto Live
IPO Alert: Ganesh Consumer IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price , subscription Paisa Live
IPO Alert: Atlanta Electricals Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद; जानें समीकरण
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
मंत्री जी चुनाव छोड़िए… इधर देखिए! गार्ड कह रहे- PMCH का अपना कानून, बिना इलाज लौट रहे मरीज
ट्रैवल
Navratri festival 2025: दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
दिल्ली में कहां कहां सजता है बंगाल जैसा दुर्गा पूजा पंडाल, फटाफट नोट कर लीजिए नाम
ट्रेंडिंग
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
मौत का सौदागर! तेज रफ्तार ट्रक से सटाई बाइक फिर किया जानलेवा बाइक स्टंट- खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
Embed widget