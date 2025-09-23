रामलीला में पूनम पांडे नहीं करेंगी मंदोदरी का रोल, कमेटी ने विवाद के बाद लिया फैसला

लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी. आज लव कुश रामलीला कमेटी ने ये फैसला किया. कमेटी ने पूनम पांडे को पत्र लिखकर फैसले से अवगत करा दिया. कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने मंगलवार (23 सितंबर) को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लवकुश रामलीला हर साल कुछ नया करती है. फिल्मी सितारे हर साल राम, सीता, हनुमान और रावण का रोल करते हैं. उन्होंने बताया कि इस साल मनोज तिवारी परशुराम का किरदार निभायेंगे और शंकर साहनी केवट का रोल अदा करेंगे.

पूनम पांडे पर क्या बोले?

अर्जुन कुमार ने कहा कि लवकुश रामलीला कमेटी का फैसला था कि मंदोदरी का रोल पूनम पांडे करें. सबका अतीत होता है लेकिन अगर वो बदलना चाहती हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए. हमारा मानना था कि जब पूनम रोल करेंगी तो जो लड़कियां पूनम के रास्ते पर जाने का सोच रही थीं वो नहीं जायेंगी. लेकिन सभी साधु-संत इस पर चर्चा में लग गए कि पूनम पांडे क्यों रोल करेगी? अगर एक कलाकार के रोल करने से लोगों को बुरा लगा, साधु बंट गए और धर्म बंट गया. कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि लवकुश रामलीला धर्म को बांटने का स्थान नहीं है. इसलिए हमने पूनम पांडे को रोल नहीं देने का फैसला किया.

विवादों से पूनम पांडे का पुराना नाता

गौरतलब है कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और साधु-संत ने रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी. मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे का विवादों से नाता रहा है. बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और साधु-संत ने रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी. Onlyfans पर अकाउंट बनाकर वो एडल्ट कंटेंट भी शेयर कर चुकी हैं. इसके साथ ही पिछले साल उन्हें फर्जी डेथ वाला 'स्टंट' भी किया था. 2 फरवरी 2024 को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही निधन की खबर शेयर की गई थी. हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया.