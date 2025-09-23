हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: गर्लफ्रेंड की वजह से टूटी शादी, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार, कोर्ट ने सुनाया यह अहम आदेश

दिल्ली: गर्लफ्रेंड की वजह से टूटी शादी, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार, कोर्ट ने सुनाया यह अहम आदेश

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की कथित प्रेमिका पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया. महिला को सिविल कोर्ट में हर्जाने की याचिका दाखिल करने की सलाह दी गई.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Sep 2025 03:19 PM (IST)
कहा जाता है कि शादी विश्वास और समर्पण पर टिकी होती है, लेकिन जब इसमें किसी तीसरे का दखल हो जाए, तो एक बसा-बसाया घर भी उजड़ जाता है. दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पति के अवैध संबंधों के चलते पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो गई.

अब महिला ने न्याय के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने महिला की पीड़ा को समझते हुए, पति की कथित प्रेमिका पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया.

पति और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को समन जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि ऐसे मामले फैमिली कोर्ट में नहीं, बल्कि सिविल कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं. कोर्ट ने पति और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को समन भी जारी किया.

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में महिला ने बताया कि साल 2012 में उसकी शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं. लंबे समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा. लेकिन साल 2023 में उसे पति के अवैध संबंधों के बारे में पता चला.

गर्लफ्रेंड की वजह से टूटता दांपत्य जीवन

वही दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि पति ने गर्लफ्रेंड के साथ खुलेआम सामाजिक समारोह में आना-जाना शुरू कर दिया, जिससे उनका दांपत्य जीवन पूरी तरह से बिखर गया.

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक, महिला का कहना है कि शादी पूरे समाज के सामने हुई थी और वह पति के प्यार में और साथ की हकदार थी. लेकिन पति की गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर उसकी शादी में दखल दिया और एक खुशहाल घर को बर्बाद कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश

याचिकाकर्ता महिला ने अदालत से मांग की है कि पति की गर्लफ्रेंड को इसके लिए एक करोड़ रुपये का हर्जाना देना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि पति-पत्नी दोनों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति शादी में हस्तक्षेप करता है और वैवाहिक संबंध बिगड़ता है, तो उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में हर्जाने का मुकदमा दायर किया जा सकता है.

फिलहाल, हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता महिला को सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश दे दिया है. ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में महिला को राहत मिलती है या नहीं.

Published at : 23 Sep 2025 03:19 PM (IST)
DelhI High Court DELHI NEWS
