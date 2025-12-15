पहले नितिन नबीन... फिर संजय सरावगी, बिहार BJP में अब नंबर 3 के नेता हो गए सम्राट चौधरी? समझें

भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों बिहार के नेताओं पर ज्यादा मेहरबान है. बीते रविवार (14 दिसंबर, 2025) को पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो वहीं आज (सोमवार) दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया.

बिहार से दो नेताओं को ऐसी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सवाल उठने लगा है कि बिहार बीजेपी के नेताओं में क्या उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सम्राट चौधरी का कद तीन नंबर पर चला गया है? इसे समझने के लिए हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार से बात की. समझिए किसने क्या कुछ कहा.

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर नहीं?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट संतोष कुमार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति एवं सिद्धांत है उसके अनुसार वास्तव में सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के नेताओं में तीसरे नंबर के लीडर हो गए हैं. क्योंकि बीजेपी की नीति है सर्वोपरि संगठन. वह अपने संगठन को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है. संगठन के जो बड़े नेता होते हैं वह सबसे ऊपर होते हैं. अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी हो तो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर नहीं होता है. ऐसे में तो एक नंबर में नितिन नवीन तो दूसरे नंबर पर संजय सरावगी ही हैं.

उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार सरकार में बड़े काट के नेता के रूप में हैं. कहा जाए तो दूसरे मुख्यमंत्री हैं. गृह विभाग उनके पास है जो अहम विभाग है. ऐसे में यह भी साफ है कि बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी बड़े कद के नेता हैं. क्योंकि पहले भी देखा गया है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद दिलीप जायसवाल भले प्रदेश अध्यक्ष बने, इसके बावजूद सम्राट चौधरी का कद बढ़ा रहा.

'अभी भी सम्राट चौधरी ही रहेंगे ऊपर'

वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि नितिन नबीन अब केंद्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, यह बात अलग है कि वह बिहार बीजेपी के नेता हैं. बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं-नेताओं में सबसे ऊपर उनका नाम रहेगा, लेकिन बिहार बीजेपी के नेतृत्व में अभी भी सम्राट चौधरी ही ऊपर रहेंगे. क्योंकि सभी लोग सरकार को देखते हैं. सरकार में बीजेपी के नेताओं में सबसे बड़ा कद सम्राट चौधरी का ही है. यह बात अलग है कि संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. बीजेपी नेताओं में उनका स्थान ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आम तौर पर सम्राट चौधरी का कद अभी नीचे नहीं होने जा रहा है. माना जाए तो बिहार बीजेपी में नितिन नबीन के बाद दूसरे नंबर पर सम्राट चौधरी ही रहेंगे.

