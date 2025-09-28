दिल्ली बीजेपी को कल मिलेगा नया प्रदेश कार्यालय, PM मोदी करेंगे उद्घाटन
Delhi BJP Office Inauguration: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह भवन सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और संघर्ष की मिसाल है.
नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली बीजेपी को नया प्रदेश कार्यालय मिलने जा रहा है. सोमवार (29 सितंबर) को सप्तमी के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित इस नव निर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे. यह दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार पार्टी को दिल्ली में अपना स्थायी और भव्य कार्यालय मिल रहा है.
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने रविवार (28 सितंबर) को एक पत्रकार सम्मेलन में कार्यालय के उद्घाटन की जानकारी दी. कार्यक्रम का संचालन पार्टी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया. इस दौरान प्रदेश महामंत्री कमलजीत सहरावत और मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल भी मौजूद रहे.
वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि 9 जून 2023 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भवन का भूमि पूजन किया था. अब लगभग डेढ़ साल बाद पार्टी का यह सपना साकार हो रहा है. उन्होंने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को इस उपलब्धि पर बधाई दी.
संघर्ष से सफलता तक की कहानी
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह क्षण पार्टी के लिए ऐतिहासिक है. अजमेरी गेट से शुरू हुआ सफर, रकाबगंज रोड और फिर करीब 35 साल तक 14 पंडित पंत मार्ग पर रहने के बाद अब बीजेपी का अपना कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खड़ा है. सचदेवा के अनुसार यह सफर संघर्षपूर्ण तो रहा, लेकिन बेहद गौरवशाली भी.
संगठन को मजबूत करने का विजन
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व में बीजेपी का संगठन लगातार सशक्त हुआ है. उनके विजन के तहत देशभर में हर राज्य और हर जिले में पार्टी के निजी कार्यालय बनने का लक्ष्य तय किया गया. दिल्ली में भी लंबे समय से लंबित भूमि विवाद सुलझा और आज पार्टी के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने-अपने कार्यालय हैं.
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की इच्छाशक्ति से यह सपना साकार हुआ है. यह भवन सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के समर्पण और संघर्ष की मिसाल है.
पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, कई दिग्गज नेता होंगे शामिल
नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL