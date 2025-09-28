हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

Baba Chaitanyananda Saraswati: बाबा चैत्यानंद सरस्वती को पुलिस ने रविवार को आगरा से गिरफ्तार किया था. बाबा पर पर 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Sep 2025 06:01 PM (IST)
दिल्ली में छात्राओं से यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे वसंत कुंज स्थित आश्रम के संचालक बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चैत्यानंद सरस्वती को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस आरोपी बाबा चैत्यानंद सरस्वती से पूछताछ करेगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने बाबा की 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी. 

कमजोर वर्ग की छात्राओं को बनाया निशाना

पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की छात्रवृत्ति योजना के तहत पोस्ट-ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है. 4 अगस्त को भारतीय वायु सेना मुख्यालय से शिकायत मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसमें उस पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया गया था.

रात को कमरे में बुलाता था बाबा

जांच में खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता था और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था.  पुलिस ने संस्थान की तीन वार्डनों के बयान दर्ज किए हैं, जिन पर चैतन्यानंद की मदद करने और आपत्तिजनक संदेशों को डिलीट करने का आरोप है.

यौन शोषण के मिले सबूत

लगभग 50 छात्राओं के फोन से बरामद वॉट्सऐप चैट से 16 सालों तक चले यौन शोषण के सबूत मिले हैं, जिनमें आपत्तिजनक संदेश और जबरन शारीरिक संपर्क की घटनाएं शामिल हैं. इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के आरोप भी सामने आए हैं और डीवीआर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

पहले भी लगे आरोप

इससे पहले, अगस्त की शुरुआत में 17 छात्राओं ने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें चैतन्यानंद पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. अधिकारियों के अनुसार, चैतन्यानंद पिछले दो दशकों से महिलाओं का शोषण कर रहा था, और 2009 व 2016 में भी छेड़खानी के मामलों में वह बच निकला था.

इस बार मामला तब सामने आया, जब 17 छात्राओं ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई. उस समय चैतन्यानंद लंदन में था, लेकिन उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली. उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया.

कार पर लगाया यूएन का फर्जी लोगो

जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चैतन्यानंद की लाल रंग की लग्जरी वॉल्वो कार से कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गईं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का फर्जी लोगो लगा था. जांच में पुष्टि हुई कि ये नंबर प्लेट यूएन द्वारा जारी नहीं की गई थीं और आरोपी ने खुद इन्हें बनाया था. कार को जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.

Published at : 28 Sep 2025 05:56 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE Chaitanyananda Saraswati
