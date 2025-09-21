प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (21 सितंबर) को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया. पीएम मोदी ने कहा कि कल सूर्योदय के साथ ही जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार भारत की विकास गाथा को गति देगा. अब जनता को अलग-अलग टैक्स की झंझट से छुटकारा मिलेगा. वहीं अब इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, "पिछले 8 सालों में जीएसटी के नाम पर देश की जनता से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए जनता के खातों में वापस करो. स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का चश्मा, अमेरिका का फोन, विदेशी कार , हेलीकॉप्टर और विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे थे."

पिछले 8 सालों में GST के नाम पर देश की जनता से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए जनता के खातों में वापस करो। स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का चश्मा, अमेरिका का फ़ोन। विदेशी कार , हेलीकॉप्टर और विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे थे। pic.twitter.com/292Ob7EYLV — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) September 21, 2025

संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि इस बार राष्ट्र के नाम संबोधन आठ बजे की जगह पांच बजे हुआ क्योंकि आज रात आठ बजे भारत-पाकिस्तान का मैच है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी 2.0 सुधारों को देशहित में बताया. उन्होंने 'वन नेशन, वन टैक्स' को मजबूत बनाने और स्वदेशी मंत्र पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स संभव हो पाया है.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "जब आपने हमें 2014 में सेवा का अवसर दिया, तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्य की हर शंका का निवारण किया और हमने हर सवाल का समाधान खोजा.

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स संभव हो पाया. यह केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि आज देश दर्जनों टैक्स से मुक्त हुआ. 'वन नेशन, वन टैक्स' का सपना साकार हुआ.