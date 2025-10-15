दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद

28 अक्टूबर तक 5 बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन आनंद विहार और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी. हालांकि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, और महिला यात्रियों को छोड़ने आए लोग इंक्वायरी ऑफिस से जाकर प्लेटफॉर्म टिकट के सकते हैं. भीड़ को मैनेज करने के लिए ये फैसला लिया गया है. वहीं तीन बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार पर अगले 10 दिनों के लिए 26 अक्टूबर तक पार्सल कार्यालय अगले दस दिनों तक बंद रहेंगे.

नॉर्दन रेलवे ने एक बयान में कहा, "आगामी दीवाली और छठ जैसे त्योहारों के कारण भारी भीड़ को देखते हुए, नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निज़ामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों पर 15-10-2025 से 28-10-2025 तक प्लेटफ़ॉर्म टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई है."

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)