हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलने पर AAP का बड़ा बयान, 'इसका मतलब है कि BJP...'

पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलने पर AAP का बड़ा बयान, 'इसका मतलब है कि BJP...'

Pawan Khera News: सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 01 May 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई. इस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है. आप के प्रवक्ता अनुराध ढांडा ने कहा कि इसका मतलब है कि बीजेपी का मकसद एजेंसियों और कानून का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करना है. कैसे चुनाव में विरोधी पार्टियों को डराया जाए. इन्होंने चुनाव आयोग की शह पर पूरी एजेंसियों को टूल बना लिया है.

बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है- अनुराग ढांडा

अनुराग ढांडा ने कहा, "एक बार फिर स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है. इसके दो उदाहरण है. एक पवन खेड़ा जी वाला केस और एक पश्चिम बंगाल में IPAC का केस, जो ईडी ने उनके ऊपर रेड की थी. चुनाव के समय क्या क्या हुआ. ईडी ने 10 दिन पहले IPAC के लोगों को गिरफ्तार कर लिया. ममता बनर्जी के पूरे कैंपेन को ठप करने का प्रयास किया. सारे कर्मचारियों को जबरदस्ती लीव पर भेज दिया. चुनाव में कैंपेन को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की."

MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों

असम पुलिस दबाने की हर संभव कोशिश करती है- ढांडा

इसके आगे उन्होंने कहा, "चुनाव के समय पवन खेड़ा जी के केस में क्या हुआ. असम पुलिस आती है, जगह-जगह छापेमारी करती है. जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है. असम पुलिस उस समय चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रही है फिर भी उनकी फोर्स आती है और दबाने की हर संभव कोशिश करती है. चुनाव खत्म होते ही क्या होता है, ईडी के केस में लोअर कोर्स से सभी लोगों को जमानत मिल जाती है और यहां पर पवन खेड़ा को जमानत मिल जाती है." 

बता दें कि पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के सीएम हिमंत बिश्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई पासपोर्ट हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि विदेश में सीएम की पत्नी के पास कई अघोषित संपत्तियां भी हैं. सीएम की पत्नी ने पवन खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कराया था. 

'जो लुटना था लुट गया, अब क्या एक्शन लेंगी आप?' सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता को क्यों घेरा?

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 01 May 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera Breaking News Abp News DELHI NEWS SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'जो लुटना था लुट गया, अब क्या एक्शन लेंगी आप?' सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता को क्यों घेरा?
'जो लुटना था लुट गया, अब क्या एक्शन लेंगी आप?' सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता को क्यों घेरा?
दिल्ली NCR
पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलने पर AAP का बड़ा बयान, 'इसका मतलब है कि BJP...'
पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलने पर AAP का बड़ा बयान, 'इसका मतलब है कि BJP...'
दिल्ली NCR
MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों
MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों
दिल्ली NCR
'मुझे लगा हमेशा की तरह वापस आ जाएगा,' गोल्फ कोर्स तालाब हादसे में जान गंवाने वाले हर्ष की मां का छलका दर्द
'मुझे लगा हमेशा की तरह वापस आ जाएगा,' दिल्ली तालाब हादसे में जान गंवाने वाले हर्ष की मां बोली
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US IRAN WAR: अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान, अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले
अमेरिकी हमलों के दौरान मलबे में दबी मिसाइलें निकाल रहा ईरान, अरब देशों पर करेगा जोरदार हमले
मध्य प्रदेश
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, दिलचस्प सियासी तस्वीर!
इंडिया
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब PAK-ईरान समेत 4 दावेदार, क्यों नहीं मिलेगा वापस?
जोहरान ममदानी बोले- कोहिनूर! कभी लाहौर में भारत ने अंग्रेजों को सौंपा, अब पाकिस्तान भी दावेदार
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget