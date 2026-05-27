दिल्ली: शादी के 3 महीने बाद गर्भवती महिला ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान! दहेज प्रताड़ना का आरोप

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: शादी के 3 महीने बाद गर्भवती महिला ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान! ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

दिल्ली: शादी के 3 महीने बाद गर्भवती महिला ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान! ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप

Delhi Woman Suicide: महिला ने लव मैरिज की थी. आरोप है कि शादी के लगभग एक महीने बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा सोने और पैसों की मांग की जाने लगी थी. प्रेग्नेंसी के बाद से वह तनाव में रहने लगी थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 08:37 AM (IST)
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उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद इलाके से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. थाना दयालपुर क्षेत्र की गली नंबर-19 में 25 वर्षीय गर्भवती नवविवाहिता ने मकान की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए.

परिवार के लोगों के अनुसार महिला ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया था और शादी को अभी करीब तीन महीने ही हुए थे. परिजनों का आरोप है कि शादी के लगभग एक महीने बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा सोने और पैसों की मांग की जाने लगी थी. इसी बात को लेकर महिला को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार का कहना है कि महिला गर्भवती भी थी, जिसके चलते वह काफी तनाव में रहने लगी थी.

महिला के शव का पोस्टमार्टम, रिपोर्ट का इंतजार

घटना की सूचना मिलते ही थाना दयालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

सास और पति पर दहेज मांगने के आरोप

मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि दहेज की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर महिला ने यह कदम उठाया. पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'मुझसे फोन पर बात करते हुए फंदे पर लटकी', अनु मीणा मौत मामले में फरार पति ने जारी किया वीडियो

Published at : 27 May 2026 08:37 AM (IST)
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