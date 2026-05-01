हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों

MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों

MCD News: दिल्ली नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर व्यापारियों को यह याद दिलाया गया है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कॉमर्शियल काम हो रहा है तो उसे बंद कराया जाएगा.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 May 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर के दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकों, बैंक्वेट और होटल रेस्टोरेंट व्यापारियों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिससे व्यापारियों की नींद उड़ सकती है. एमसीडी के इस नोटिस के बाद से व्यापारियों पर उनका बिजनेस सीज होने का खतरा सता रहा है. इसी मुद्दे पर आज CTI के नेतृत्व में दिल्ली के व्यापारी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल MCD कमिश्नर संजीव खिरवार से दोपहर 12.00 बजे मिल रहा है. 

दरअसल, नोटिस के जरिए यह बताया गया है कि रिहायशी जमीन पर कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा हो रहा है तो दुकान या बिजनेस सील कर दिया जाएगा. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसका पालन करना जरूरी है. 

नोटिस के मुताबिक, इसमें शामिल होने वाली प्रॉपर्टी की लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

- सभी आवासीय कॉलोनियां, जिनमें अनधिकृत/नियमित (स्वीकृत) कॉलोनियां भी शामिल हैं
- समूह आवासीय सोसायटी और प्लॉटेड डेवलपमेंट
- एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्र, जिनमें ऐसे 'द्वीप' या पॉकेट्स भी शामिल हैं, जो भले ही तकनीकी रूप से प्रशासनिक सीमाओं के बाहर आते हों, लेकिन भौगोलिक रूप से एमसीडी क्षेत्रों के भीतर या उनसे घिरे हुए हों

नोटिस में लिखा है- इस संबंध में, आपको निर्देशित किया जाता है कि:

- अपने-अपने क्षेत्रों में विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण और सत्यापन करें
- उन सभी मामलों की व्यापक और क्षेत्र-वार सूची तैयार करें, जहां आवासीय परिसरों का गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है
- यह सुनिश्चित करें कि एकत्रित डेटा सटीक, सत्यापित और आवश्यक अभिलेखों द्वारा समर्थित हो, क्योंकि यही डेटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र का आधार बनेगा
- किसी भी चूक या गलत रिपोर्टिंग के लिए उचित स्तर पर जिम्मेदारी तय करें
- तैयार की गई रिपोर्ट 07 दिनों के भीतर अतिरिक्त आयुक्त (इंजीनियरिंग) तक हर हाल में पहुंचना चाहिए, ताकि शपथपत्र के संकलन और दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जा सके, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया जाएगा

Published at : 01 May 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
MCD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों
MCD के नोटिस से दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप! सता रहा सीज होने का खतरा, जानें क्यों
दिल्ली NCR
'जो लुटना था लुट गया, अब क्या एक्शन लेंगी आप?' सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता को क्यों घेरा?
'जो लुटना था लुट गया, अब क्या एक्शन लेंगी आप?' सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता को क्यों घेरा?
दिल्ली NCR
'मुझे लगा हमेशा की तरह वापस आ जाएगा,' गोल्फ कोर्स तालाब हादसे में जान गंवाने वाले हर्ष की मां का छलका दर्द
'मुझे लगा हमेशा की तरह वापस आ जाएगा,' दिल्ली तालाब हादसे में जान गंवाने वाले हर्ष की मां बोली
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली: अप्रैल में गर्मी, मई की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, अभी जारी रहेगा बारिशों का दौर
दिल्ली: अप्रैल में गर्मी, मई की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, अभी जारी रहेगा बारिशों का दौर
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget