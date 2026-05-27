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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपूर्व PM पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'एक मजबूत भारत की नींव...'

पूर्व PM पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'एक मजबूत भारत की नींव...'

Nehru Death Anniversary: 27 मई 1964 को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था.

By : सनातन कुमार | Updated at : 27 May 2026 03:05 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "एक मज़बूत भारत की नींव रखने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि."

14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था जन्म

पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था. 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए. उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया. 1920-22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा.

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पंडित नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने. उन्होंने 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया. बेल्जियम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में दीन देशों के सम्मेलन में भाग लिया. उन्होंने 1927 में मास्को में अक्तूबर समाजवादी क्रांति की दसवीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया.

1947 से 1964 तक पीएम पद पर रहे नेहरू

इससे पहले 1926 में, मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस को आजादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी. वे नौ बार जेल गए. जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे आईएनए के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया. मार्च 1946 में पंडित नेहरू ने दक्षिण-पूर्व एशिया का दौरा किया. 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए एवं फिर 1951 से 1954 तक तीन और बार वे इस पद के लिए चुने गए. 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की स्थापना से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक शासन किया.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 27 May 2026 02:33 PM (IST)
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