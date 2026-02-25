पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत की एआई इम्पैक्ट समिट (AI Impact Summit) के दौरान हुए हंगामे के मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया है. इस फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एआई समिट में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वह देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है. उनका आरोप है कि यह सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ. उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा चार दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर किया जाना इस बात का संकेत है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. जो लोग विश्व पटल पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वे आज राजनीतिक रूप से बेनकाब हो चुके हैं.

कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हैं राहुल गांधी- वीरेंद्र सचदेवा

वीरेंद्र सचदेवा ने बयान में राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि उनके इशारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं. उन्होंने तीखी भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसे कदम कांग्रेस को डुबोने का काम कर रहे हैं.

राष्ट्रीय गौरव का मंच है एआई समिट- प्रदेश अध्यक्ष

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एआई समिट किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था. उनके अनुसार यह आयोजन भारत की तकनीकी उपलब्धियों और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में बढ़ते कदमों को प्रदर्शित करने का मंच था. उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है.

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि देश के युवा एआई के क्षेत्र में लगातार नए इनोवेशन कर रहे हैं और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य इन्हीं उपलब्धियों को सामने लाना होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े लोगों की हरकत ने इस सकारात्मक पहल को बाधित करने की कोशिश की.

अंतरराष्ट्रीय संदर्भों का भी जिक्र

उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब देश की छवि को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो. सचदेवा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी विरोध प्रदर्शन हुए थे. उनका कहना है कि जब-जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करता है, तब-तब ऐसे विवाद सामने आते हैं.

