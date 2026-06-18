हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'

सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'

Sanjay Singh News: संजय सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक चिट्ठी के आधार पर ये बात कर रहे हैं, जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी.

Reported By : सनातन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 05:29 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है. इस पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजभर किसी चिट्ठी के आधार पर ऐसा कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को कोई चिट्ठी दी थी. दरअसल, राजभर ने अपने एक्स पोस्ट में यहां तक लिख दिया कि समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी.

संजय सिंह ने कहा, "उस चिट्ठी के बारे में मैंने पता किया. रामगोपाल जी ने अमित शाह को लिखकर दिया कि दो-तिहाई बीजेपी के सांसद टूट इधर आ जाएं."

राम मंदिर चढ़ावा मामले में क्या बोले संजय सिंह

वहीं, राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने कहा, "पहली बात तो ये है कि SIT एक झुनझुना है. दूसरी बात, जब पैसे की बरामदगी हो गई, चढ़ावे में सैकड़ों करोड़ की चोरी का साक्ष्य सामने आ गया, उसके बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ट्रस्ट भंग नहीं हो रहा है तो इसको क्या समझेंगे? ये कौन सी कार्रवाई है? चंपत राय का नाम हर भ्रष्टाचार में आ रहा है. उसी व्यक्ति ने सुल्तान अंसारी से दो करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी. उसी व्यक्ति ने तीन करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी और अभी तक वो ट्रस्ट में बना हुआ है. उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई."

Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी

इस मामले पर उन्होंने आगे कहा, "पहले ये पता चले कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है. क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है. इसमें जो लोग शामिल हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए. इसकी समयबद्ध जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए तब आप कार्रवाई की कोई उम्मीद कर सकते हैं. लेकिन जांच समयबद्ध हो वरना तारीख पर तारीख चलती रहेगी." 

ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी में- संजय सिंह

एक सवाल के जवाब में संजय सिंह ने आरोप लगाया, "ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी में हो रहा है. उसके 365 उदाहरण आपको मिल जाएंगे." 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 18 Jun 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Om Prakash Rajbhar Akhilesh Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी
दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
Delhi News: एक और नीट अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, पेपर लीक होने से थी दुखी, सुसाइड नोट में मांगी माता-पिता से माफी
दिल्ली: एक और नीट अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, पेपर लीक होने से थी दुखी, सुसाइड नोट में मांगी माता-पिता से माफी
दिल्ली NCR
दिल्ली-यूपी-हरियाणा में आतंक फैलाने वाला कुख्यात लुटेरा गैंग गिरफ्तार, सरगना सुनील पर 1 लाख का इनाम
दिल्ली-यूपी-हरियाणा में आतंक फैलाने वाला कुख्यात लुटेरा गैंग गिरफ्तार, सरगना सुनील पर 1 लाख का इनाम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? आखिर ट्रंप को किस बात का डर
US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? ट्रंप को किस बात का डर
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget