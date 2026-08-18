Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 5 दिन तक सड़ता रहा पिता का शव, पुलिस के समझाने पर पहुंचे बेटे

दिल्ली में 5 दिन तक सड़ता रहा पिता का शव, पुलिस के समझाने पर पहुंचे बेटे

Kalkaji Death News: मशहूर संगीतकार रवि डे का निधन हो गया. उनका शव 5 दिन तक घर में ही सड़ता रहा. रवि डे के बेटों ने कहा 'अभी हमें फुर्सत नहीं है.'

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मशहूर संगीतकार रवि डे का निधन हो गया. उनका शव 5 दिन तक घर में ही सड़ता रहा. रवि डे के बेटों ने कहा 'अभी हमें फुर्सत नहीं है.' पांच दिन तक बदबू आने के बाद पुलिस को पड़ोसियों ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर उनके शव को निकाला.

पुलिस के मुताबिक संगीतकर रवि गोविंदपुरी में किराए के घर पर अकेले रहते थे. उनके दो बेटे हैं जो लाजपत नगर में रहते हैं. बीती 14 अगस्त को पुलिस को बदबू आने की सूचना पीसीआर के जरिए मिली थी. पुलिस सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची. जहां पर घर का दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस गेट तोड़कर अंदर घुसी और देखा कि बाथरूम के गेट पास रवि का शव पड़ा है. रवि के शव में कीड़े पड़ चुके थे.

BJP ने अमित मालवीय को हटाया तो मुमताज पटेल बोलीं- 'जिस इंसान ने...'

पुलिस ने बेटों को दी पिता के निधन की सूचना

पुलिस ने रवि के निधन की सूचना उनके दोनों को बेटों को दी. उनके बेटों ने तुरंत मौके पर आने से मना कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया तो वे 16 अगस्त को पोस्टमार्टम कराने एम्स अस्पताल पहुंचे. जिसके बाद वे रवि डे के शव को अपने साथ लेकर चले गए. वहीं दूसरी तरफ पड़ोसियों का कहना है कि रवि डे के घर से संगीत की धुनें गूंजती थी, लेकिन उसी घर से बदबू ने पड़ोसियों को परेशान कर दिया था. 

सोनीपत में से भी सामने आया था ऐसा मामला

कालकाजी में हुई इस घटना ने एक बार फिर सोनीपत के मामले की याद दिला दी. दरअसल सोनीपत के ओल्ड एज होम में 74 साल के शिव चरण राम रत्न गुप्ता की मौत हुई थी. उनकी तीन बेटियां थीं. जो अलग शहरों में रहती थीं. उनकी बेटियां उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थीं. बेटियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता के दर्शन किए और 5100 रुपये में अंतिम संस्कार कराया.

अमित मालवीय पर कांग्रेस नेता बोलीं, 'सबसे ज्यादा स्वागत...'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI POLICE Kalkaji News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 5 दिन तक सड़ता रहा पिता का शव, पुलिस के समझाने पर पहुंचे बेटे
दिल्ली में 5 दिन तक सड़ता रहा पिता का शव, पुलिस के समझाने पर पहुंचे बेटे
दिल्ली NCR
बुराड़ी में हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे? पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद हुआ ऐसा
बुराड़ी में हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे? पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद हुआ ऐसा
दिल्ली NCR
DU से बड़ी खबर, फिर छात्र ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़! टीचर्स फ्रंट नाराज
DU से बड़ी खबर, फिर छात्र ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़! टीचर्स फ्रंट नाराज
दिल्ली NCR
BJP ने अमित मालवीय को हटाया तो मुमताज पटेल बोलीं- 'जिस इंसान ने...'
BJP ने अमित मालवीय को हटाया तो मुमताज पटेल बोलीं- 'जिस इंसान ने...'
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
Viral Engineer Story: Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
ऑटो
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
ABP NEWS
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
ABP NEWS
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
ABP NEWS
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Embed widget